دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى صنّاع مسلسل "موسى" ما وُجّه إليهم من اتهامات بالإساءة المتعمدة للفنّان الراحل إسماعيل يس، بعد ظهوره بمشهد من المسلسل، وأوضحوا في بيانٍ نشرته شركة "سينرجي"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة سيوضح الهدف من هذا المشهد."

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً، أعلنت فيه تشكيل لجنة رفيعة المستوى، لفحص الشكوى المقدمة من أسرة الفنّان الراحل، ورفع تقرير عاجل يُمَكّن مجلس إدارة النقابة من اتخاذ قراره بهذا الشأن، وأكدّ البيان على أنّ "المساس برموز مصر الفنية، عمل مرفوض شكلاً وموضوعاً."

وشكر الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي تربطه صلة قرابة بالراحل، كلاً من النقابة والشركة المنتجة على موقفهما، مطالباً بحذف المشهد السابق مع إعادة العرض، وأي مشهد يخص الفنّان الكبير في الحلقات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من أسرته وأحفاده.

وكان أيمن قد أعلن عن تحريك دعوى بحق محمد رمضان بطل مسلسل "موسى"، وصنّاع المسلسل، بسبب مشهد في الحلقة 12، قال إنّه "تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل، اذ أظهره في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه ...."

وظهر ما قيل أنّه شبيه الراحل إسماعيل يس في المشهد الذي أثار الأزمة، وهو يحاول استغلال شهرته في التهرب من دفع فاتورة مشتريات ابتاعها من المحل الذي يعمل فيه "موسى"، لكنّه يفشل في ذلك ويتعرض لسخرية الأخير.

وأمام ردود الأفعال السلبية على المشهد دعا المخرج محمد سلامة إلى عدم التسرع، وقال إنّ الرد سيكون داخل العمل وليس في "فيسبوك".