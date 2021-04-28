دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أخرج "كوفيد19" صنّاع المسلسل الكوميدي "عالم موازي" من المنافسة، بعد إصابة عدد منهم بالفيروس، مما حال دون استكمال تصوير العمل وعرضه في الوقت المحدد، بينما يبدأ عرض مسلسل "كوفيد 25" مع انطلاقة النصف الثاني من موسم دراما رمضان، الأربعاء.

وتتطلع أنظار معجبي الفنّان المصري يوسف الشريف، للحلقة الأولى من المسلسل، الذي ينقلهم عبر أحداثه الافتراضية إلى المستقبل، بعد مضي نحو 15 عاماً على تفشي جائحة "كورونا".

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وتدور حكاية "كوفيد25" المتخيّلة حول "تطورٍ فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات"، ويؤدي الشريف في الحكاية دور "يوتيوبر" كان طبيباً خلال ذروة انتشار فيروس "كوفيد 19"، عَمِلَ مع فريقٍ متخصص لمواجهة الفيروسات القاتلة.

والمسلسل من تأليف: إنجي علاء، وإخراج: أحمد نادر جلال، وبطولة: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدواراد، محمد عادل، أمير صلاح الدين، صفاء الطوخى، راندا البحيرى، رحاب عرفة، سلمى الديب، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وممثلون كثر آخرون.

ويعرض على قنوات: ON، الحياة، وروتانا خليجية، والقناة الأولى المصرية، ومنصتي: شاهد و Watch it.

وبالمقابل تسبب "كوفيد19" بخيبة أمل كبيرة لجمهور الفنّانة المصرية دنيا سمير غانم، حيث أصيبت مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وهشام جمال مخرج، ومنتج مسلسل "عالم موازي"، وعدد من طاقمه بـ "كورونا"، وفقاً لبوابة "الأهرام" الإلكترونية، ما أدى لتوقف تصوير المسلسل، وعدم اللحاق بالعرض في النصف الثاني من موسم رمضان كما كان مقرراً.

وشهد النصف الأوّل من شهر رمضان عرض مسلسلي "بين السما والأرض"، و"أحسن أب"، وامتدت أحداث كلٍ منهما على 15 حلقة، حيث بدا لافتاً هذا الموسم، إنتاج مسلسلات مصرية، تدور أحداثها في 15 حلقة، ما يتماشى مع إيقاع المنصات الإلكترونية، ويكسر نمطية موسم العرض الرمضاني.