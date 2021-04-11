أبرز مسلسلات الدراما المصرية في رمضان 2021.. القصص وقنوات العرض

"مارغريت" و"مطر صيف" و"الناموس".. الدراما الخليجية تروي قصصاً مثيرة في رمضان

أحدها من ملفات المخابرات العامة.. الدراما المصرية تستمر بـ "معركة الوعي" في رمضان 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدم الدراما المصرية في موسم العرض الرمضاني 2021؛ 26 مسلسلاً، تتناول قضايا اجتماعية معاصرة، إنسانية وجدلية، ومعظم القصص يعتمد على الإثارة، والأكشن، ومع ذلك هناك مساحة وافرة للحب، الرومانسية والكوميديا.

معركة الوعي

3 مسلسلات لموسم درما رمضان 2021، يستمر صنّاعها من خلالها في خوض "معركة الوعي... ضد أصحاب الأفكار الهدامة".

حيث يتناول مسلسل "الاختيار2"- "رجال الظل" قصصا من بطولات الجيش والشرطة المصرية بين عامي 2013 و 2020.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، انجي المقدم، محمد علاء وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: ON، أبو ظبي، art حكايات.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

وتستند أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" إلى أحد ملفات المخابرات المصرية المعاصرة، وتدور حول "شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح بالتواصل مع جهاز المخابرات في بلاده، ليتم تدريبه على أعلى مستوى، ما يمكنه من خوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

المسلسل من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد علاء الديب.

وبطولة: أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: DMC، أبوظبي، ART حكايات.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

ويسعى صناع مسلسل "القاهرة.. كابول" إلى فضح التطرف، والمخططات الإرهابية التي تحاك للمنطقة من خلال قصة "إرهابي"، وضابط شرطة يتصدى له، وإعلامي ينقل صورة ما يحدث.

المسلسل من تأليف: عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وبطولة: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: التلفزيون المصري- القناة الأولى، CBC، روتانا خليجية، المحور وألفا مسلسلات.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

من "صعيد" مصر

4 مسلسلات تنطلق أحداثها من بيئة "الصعيد" المصرية، أو تدور فيها، يتنافس من خلاها عددٌ من أبرز أبطال الأكشن، في قصصٍ عن الثأر والانتقام، والحب، والطموح، والانكسارات.

ففي "نسل الأغراب" يتابع المشاهد أحداث مواجهة تمتد لـ 20 عاماً بين الغريمين "عساف" و"غفران" الغريب، فمن سينتصر في المواجهة الأخيرة؟

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وبطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، وأحمد داش، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: MBC1، ON، ألفا مسلسلات.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

ويحلم "موسى" بالنجاح والثروة، لكن الأمور تتعقد بعد انتقامه من الشخص الذي تسبب بوفاة شقيقه، ويضطر للفرار إلى الجبال، فهل سيتمكن من التماس العدالة وتحقيق حلمه؟

المسلسل من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: محمد سلامة.

وبطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي وعبير صبري وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: DMC وMBC1، MBC العراق، ART حكايات.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

بينما تروي أحداث "النمر" حكاية شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في صياغة الذهب، ويدخل في صراعات كبيرة مع حيتان الصاغة، والتجار.

المسلسل من تأليف: محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

وبطولة: محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، أحمد عبد الله محمود، أحمد خالد صالح وإيناس كامل، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: الحياة، أبوظبي.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

ويسلك "صابر" الذي نشأ يتيماً في قرية ريفية بالفيوم طريق الشر، بعدما مرّ بتقلباتٍ كبيرة ترصدها أحداث مسلسل "المداح"، من تأليف: أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وبطولة: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، وخالد سرحان، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: النهار، ART حكايات.

المنصات العارضة: Viu.

الحارة المصرية

ويتخذ مسلسلان من أجواء الحارة الشعبية المصرية، مسرحاً لأحداثهما، كما في مسلسل "لحم غزال"، ويلقي الضوء على متاعب الطبقة البسيطة، من خلال بطلته "غزال" التي تعمل في "مدبح"، وما تواجهه من صراعات مع معلمين السوق، والكثير من العلاقات المتشابكة بين أبطاله.

المسلسل من تأليف: اياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.

وبطولة: غادة عبد الرازق، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، محمد شاهين، خالد محمود، مي سليم، خالد كمال، عارفة عبد الرسول وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: MBC مصر.

المنصات العارضة: شاهد.

وتجري أحداث "ملوك الجدعنة" أيضاً في بيئةٍ شعبية، حول قصة صعود صديقين، والمواجهات التي يخوضانها من أجل أن يصبحا من أهل المال، فهل سيفسد ذلك صداقتهما؟

المسلسل من تأليف: عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وبطولة: عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، رانيا يوسف والراحل يوسف شعبان وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: MBC مصر، MBC5.

المنصات العارضة: شاهد.

قضايا اجتماعية معاصرة

وتسلط الدراما المصرية الضوء هذا العام، على العديد من القضايا المعاصرة، التي تتناول القيم الأسرية، والعلاقات التي تكافح للبقاء، ومحاولات تغيير الواقع وسط ضغوط عالم استهلاكي شديد القسوة، والتحولات التي يعيشها الإنسان المعاصر بفعل تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي، وقضايا المرأة.

كما في مسلسل "لعبة نيوتن": حيث تتغير شخصية "هنا" مع الزمن، وتقرر إنهاء حياتها الزوجية، لتواجه المجتمع، وصعوبات الحياة وتقلباتها بما أصبحت عليه الآن.

المسلسل من قصة وإخراج: تامر محسن.

وبطولة: منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجى، مايان السيد، حنان يوسف وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: DMC، دبي، رؤيا، ألفا مسلسلات.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

ويروي مسلسل "ضد الكسر" حكاية Food Blogger تدعى "سلمى"، تتحول من فتاة فقيرة تقطن أحد الأحياء الشعبية المصرية، إلى ثرية بسبب شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواجه الابتزاز والانكسارات في حياتها.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج: أحمد خالد.

وبطولة: نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، نور إيهاب، لؤي عمران، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: CBC، دبي.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

وتتناول أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"، حكاية "غزل" التي تضطرها ظروفها لأن تكون أكثر قسوةً، خاصة بعد إجبارها على الزواج برجلٍ يكبرها في السن، وسيشكل لقاؤها بـ "سيف الخديوي" نقطة تحول جديدة في حياتها.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري.

وبطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، ودنيا عبد العزيز، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: cbc و art حكايات.

المنصات العارضة: شاهد و Watch it.

وتعيش "منار" سلسلة تحولات صادمة، بين عالمين متناقضين في مسلسل "بنت السلطان"، ما يخلف آثاراً مؤلمة على شخصيتها، فهل تنجح باستعادة اتزانها؟

المسلسل من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وبطولة: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندى موسي، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، وسوسن بدر، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: النهار، الظفرة.

المنصات العارضة: Viu.

ويقصّ مسلسل "كل ما نفترق" حكاية توأم، متناقضتي الطباع، تواجهان مفارقاتٍ كبيرة تؤثر في حياتهما.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وسيناريو وحوار: أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج: كريم العدل.

وبطولة: ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، أيتن عامر، أحمد فهمي، سيد رجب، سلوى خطاب، ومحمد الشرنوبي، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: DMC، CBC، الحياة، OSN، المحور.

المنصات العارضة: Watch it.

ويلاحق محامي التعويضات "كمال الأسطول" قضية تحرش تفضي إلى جرائم أخرى، ويسلط من خلالها مسلسل "الطاووس" الضوء على عدد من السلوكيات الاجتماعية السيئة كالتنمر، والتحرش، والتي ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في انتشارها بشكلٍ متزايد.

المسلسل من تأليف: كريم الدليل بإشراف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وبطولة: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: النهار، روتانا دراما، LBC، ألفا مسلسلات.

وتدور أحداث "ضل راجل" حول كابتن "جلال"، وهو مدرس يكافح لأجل إعانة أسرته، التي تواجه أزمة صعبة بعد تعرض ابنته لاعتداء يقلب حياتهم رأساً على عقب.

المسلسل من تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وبطولة: ياسر جلال، نور، نيرمين الفقي، محمود عبد الغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ومحمد عادل، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: الحياة.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

وتخوض "مريم" "حرب أهلية"، فعلى الرغم من كونها طبيبة تجميل ناجحة، إلا أن نجاحها المهني لا يعني استقرار حياتها، وقد لا يحميها من خسارة كل شيء في لحظة ضعف.

المسلسل من تأليف: أحمد عادل، وإخراج: سامح عبد العزيز.

وبطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سنتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: CBC، دبي.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

وهناك ما يهدد أيضاً استقرار آل "السيوفي" حيث تبدأ أحداث "قصر النيل" بوفاة عميد أسرتهم في المملكة المتحدة، تاركاً وراءه ثروة كبيرة، منها قصر ضخم، لتنشب بين أفراد العائلة الكبيرة صراعات خفية حول المال، السلطة، السياسة والحب في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، خلال فترة سياسية حرجة من تاريخ مصر.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

وبطولة: دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: MBC مصر، MBC العراق.

المنصات العارضة: شاهد.

ويتطرق مسلسل "كله بالحب" للعلاقات الأسرية عموماً، والخلافات الزوجية خصوصاً، حيث ينشأ خلاف بين زوجين، يؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق...

المسلسل من تأليف: أحمد الخشيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

وبطولة: زينة، أحمد صلاح السعدني، صابرين، ريم البارودي، والممثل السوري سامر المصري وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة للمسلسل: النهار، روتانا دراما، LBC، OSN.

ويناقش مسلسل "ولاد ناس" أهمية الصحة النفسية للأولاد، ومن المسؤول عن صلاح أو فساد الأسرة؟

المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

وبطولة: صبري فواز، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، أحمد صيام، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: النهار، القاهرة والناس، المحور.

المنصات العارضة: viu.

كوميدي

يقدم الفنّان المصري الكبير يحيى الفخراني، أحد أبرز عناوين الدراما الاجتماعية لهذا الموسم، ضمن إطارٍ كوميدي، من خلال حكاية "نجيب زاهي زركش"، رجل ثري، يملك مؤسسة لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع، ويعيش في قصر ضخم مع أولاده الثلاثة، بعد وفاة زوجته، ويناقش علاقة الآباء بالأبناء، وقضايا إشكالية شائكة، وقيم مهددة بالاختفاء من مجتمعاتنا المعاصرة.

تأليف: عبد الرحيم كمال، وإخراج: شادي الفخراني.

وبطولة: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وهالة فاخر، وإسلام إبراهيم، ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة:ON، ART حكايات.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

كما يعود الفنّان المصري مصطفى قمر إلى التمثيل، عبر المسلسل الكوميدي "فارس بلا جواز"، حيث يعيش البطل مجموعة من المفارقات الطريفة في رحلة بحثه المتأخرة عن شريكة حياته.

المسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

وبطولة: مصطفي قمر، محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، والعديد من الفنّانين الذين يحلون ضيوفاً على حلقات العمل.

القنوات العارضة: القاهرة والناس، المحور، ألفا مسلسلات.

وتدور أحداث مسلسل "خلي بالك من زيزي" ضمن إطارٍ كوميدي، حول فتاة لا تستطيع التحكم بغضبها.

أشرفت على كتابة المسلسل مريم نعوم، من إخراج كريم الشناوي.

وبطولة: أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، صبري فواز، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي، نهى عابدين، وحسين نصار، وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: MBC مصر.

المنصات العارضة: شاهد.

نصف موسم

من اللافت هذا الموسم، إنتاج 4 مسلسلات مصرية، تدور أحداثها في 15 حلقة، ما يتماشى مع إيقاع المنصات الإلكترونية، ويكسر نمطية موسم العرض الرمضاني.

فخلال النصف الأوّل من رمضان؛ ستتابعون أحداث المسلسل الكوميدي "أحسن أب" حول "الأستاذ عبد الحفيظ الغرباوي" الذي يسعى جاهداً لأن يكون مثالياً، ويواجه في سبيل ذلك سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف: أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

وبطولة: علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، أحمد جمال سعيد، هاجر أحمد، وجيهان خليل والطفل كريم حسين وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: التلفزيون المصري- القناة الأولى، الحياة.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

وستكونون على موعدٍ مع أحداث تحبس الأنفاس "بين السما والأرض"، حيث يتعطل مصعد كهربائي بمجموعةٍ من الأشخاص الذين يلتقون لأول مرة، يجمعهم الخوف من المجهول، ولكلٍ حكايته.

المسلسل عن قصة للروائي الراحل نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ،

إخراج محمد جمال العدل.

وبطولة: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: ON.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it .

وفي النصف الثاني من الموسم الرمضاني؛ يذهب بكم الفنّان يوسف الشريف مجدداً نحو المستقبل، حيث يتجدد فيروس كورونا، بينما يحاول الطبيب "ياسين" مواجهة تطورات الفيروس من خلال لجنة متخصصة يترأسها لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات القاتلة.

"كوفيد 25" من تأليف: إنجي علاء، وإخراج: أحمد نادر جلال.

وبطولة: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدواراد، محمد عادل، أمير صلاح الدين، صفاء الطوخى، راندا البحيرى، رحاب عرفة، سلمى الديب، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: ON

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.

وتعيشون مع الفنّانة دنيا سمير غانم مجموعة من المغامرات الطريفة، حول دمية تدب فيها الحياة... في "عالم موازي".

المسلسل من تأليف: عمرو وهبة وهشام الجمال، وإخراج هشام الجمال.

وبطولة: دنيا سمير غانم، شيماء سيف، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، ومحمد أوتاكا وممثلين كثر آخرين.

القنوات العارضة: الحياة.

المنصات العارضة: شاهد، Watch it.