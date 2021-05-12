أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح عن جزءٍ ثانٍ من مسلسل "2020"، وذلك قبيل اختتام أحداث المسلسل، الذي حقق جماهيرية كبيرة في موسم دراما رمضان الحالي.

وقال الصباح لـCNN بالعربية إن قرار إنتاج الجزء الثاني جاء "انطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولية، إلى جانب الدولة اللبنانية، في الكشف عن حقائق تتعلق بتهريب المخدرات، والاتجار بها في لبنان."

واتُهم صناع العمل، بالتلميح لوقوف أحد الأحزاب اللبنانية، وراء الاتجار بالمخدرات في البلاد، الأمر الذي نفاه صادق الصباح، قائلاً: "لم نقصد من خلال المسلسل أي حزب، أو جهة أو طائفة، أو مذهب، إنما إذا وجَدَت إحدى الجهات نفسها معنية بالموضوع، فلتعد إلى الصواب"، على حد تعبيره.

وأضاف: "نحن لا نمتلك معلومات، ولكن سمعنا بعض التململ، وهنا نقول للمنزعجين من الموضوع، عليكم تبرئة أنفسكم إعلامياً منه، وإذا كنتم لا سمح الله معنيين به، فتوقفوا عن ذلك، لأن البلد بخطر، عبر تهديد صادراته، إذ لا يصح لجهة مهما كانت قوتها أن تضحي بكل أبناء الوطن لأجل مصالحها."

وأعرب الصباح عن تأييده لقرار السعودية الأخير، بوقف صادرات الخضروات والفواكه الواردة من لبنان، بعد اكتشاف 2.4 مليون حبة مخدر قادمة منه في شحنة "رُمان"؛ لأنهم يريدون حماية شعبهم، والمقيمين على أراضيهم.. وتابع "إذا أزعجَ هذا المسلسل جهة لبنانية ما، فعليها أن تتعظ."

وللمفارقة أتى هذا الخبر، بالتزامن مع تصوير أحداث مسلسل "2020" خلال شهر رمضان، لإحدى طرق تهريب المخدرات من لبنان عبر الخضروات، وأوضح صادق الصباح أنّ هذه المعلومات كشفتها السلطات الأمنية في لبنان، لصنّاع العمل، خلال مرحلة التحضيرات وكتابة النص قبل عامين.

وأشاد المنتج اللبناني بتعاون قوى الأمن الكبير معهم في المسلسل، عبر مدهم بالمعلومات والعتاد، والجهود التي يبذلونها باستمرار؛ "لتثبيت لغة القانون في مواضيع عديدة، منها التصدي لتجارة المخدرات."

وتحدث صادق الصباح في مقابلة خاصة لـCNN بالعربية، سيتم بثها قريباً، عن أصداء الأعمال التي قدمتها شركة "سيدرز آرت برودكشن" في موسم دراما رمضان 2021، ومشاريعها المقبلة.

يذكر أن مسلسل "2020" من تأليف: بلال شحادات ونادين جابر، إخراج: فيليب أسمر، وبطولة: نادين نجيم ، قصي خولي ، كارمن لبس، وممثلون كثر آخرون.