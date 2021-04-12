دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتجه معظم الإنتاجات اللبنانية والمشتركة في موسم دراما رمضان 2021، نحو الأكشن والإثارة، لكنها تترك مساحة للحب وسط دوامة الصراعات الجارفة، وهامشاً محدوداً للكوميديا.

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز قصص الأكشن المنتظرة، والتي تحظى بفرص عرضٍ كبيرة على المحطات العربية هذا الموسم:

"2020": يقع تاجر مخدرات في حب "سما" ضابط الأمن التي تتولى ملاحقة خيوط القضية رقم "2020" فهل سيصل الحب إلى منتهاه؟

المسلسل من تأليف: نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج: فيليب أسمر.

وبطولة: نادين نجيم ، قصي خولي ، كارمن لبس، رندا قاضي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC دراما، MTV، رؤيا، ART حكايات.

المنصات العارضة: شاهد.

"للموت": يطرح المسلسل قضايا اجتماعية حساسة، وتسير أحداثه بوتيرة متسارعة، في إطارٍ درامي يمزج بين الرومانسية والأكشن، ويعيش أبطاله بين عالمين متناقضين، ويخوضون صراعات يستخدمون فيها كل أدواتهم لتحقيق مطامعهم، يلاحقهم الماضي، ويلقي بظلاله على مستقبلهم.

المسلسل من تأليف: نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

وبطولة: ماغي بوغصن، ودانييلا رحمة، ومحمد الأحمد، وباسم مغنية، وخالد القيش، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MTV

المنصات العارضة: شاهد.

"350 جرام": يروي قصة "نوح" محامي محنّك يُعرف بـ"القيصر" لخبرته القانونية الواسعة، يعيش نمط حياة باذخ لكنه يسقط فجأة بمرض خطير، ويحتاج إلى زراعة قلب فورية، ليخوض مواجهة مصيرية في سبيل ذلك.

من تأليف: ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي.

وبطولة: عابد فهد وسلّوم حدّاد وكارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنّانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، ستيفاني عطا الله، غريس قبيلي، مصطفى سعد الدين، طارق الصبّاغ، ولاء عزّام، وقاسم منصور، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة للمسلسل: أبوظبي، LBC ، التلفزيون الأردني، سما، تلفزيون لنا.

"خيبة أمل": تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الضباط خلال مهمة البحث عن أثار تم تهريبها لإيطاليا، وملاحقة مرتكبيها.

من تأليف: إيلي برباري، وإخراج: جوزيف عبيد.

بطولة: كارلوس عازار، أحمد كرارة، طلال مارديني، جوي سلامة، وأنوار بوحمدان، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: LBC، روتانا دراما.

"ولاد المرسى": دراما مغربية، تدور أحداثها في أعالي البحار، بين عائلتين تمتلكان أسطولي صيد، وتتصارعان للهيمنة على المكان.

من إخراج: مراد الخودي

وبطولة: أمين الناجي، عزيز داد، سحر الصديقي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC5

المنصات العارضة: شاهد.

"دفعة بيروت": تدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين، مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون للدراسة الجامعية في بيروت، ويواجهون هناك مجموعة من الأحداث عام 1964... يجد الطلاب أنفسهم غارقين في دوامة من الأفكار والطموحات المتناقضة والعادات المختلفة... وفي شباك الحب.

المسلسل من تأليف: هبة مشاري الحمادة، وإخراج علي العلي.

وبطولة: فاطمة الصفي، مهند الحمدي، محمود نصر، نور الغندور، حمد اشكناني، روان المهدي، علي كاكولي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC DRAMA



"صقّار": يمثل هذا العمل عودة إلى البادية، كأرضية للصراعات الدرامية المشوّقة بين الحب والغدر والثأر، والذكاء والمكر، والدسائس في مقابل الفروسية، حيث "صقّار" قاسي الطباع، والداهية الذي لا حدود لطموحه، سواءً في السلطة وحتى النساء... يلاحق العشق طوال حياته، فهل يجده؟

المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار: دعد ألكسان، وإخراج: شعلان الدباس.

بطولة رشيد عساف، وجولييت عواد، ورشيد ملحس، ومحمد المجالي، وقمر خلف، وخالد نجم، ورنا أبيض، ونور علي، وحلا رجب، وجلال شموط، وروعة ياسين، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: روتانا خليجية، روتانا دراما، عمان، الظفرة.

وإلى جانب هذه المساحة الوافرة من الأكشن في الدراما العربية المشتركة، ثمة أعمالٌ تسعى لزرع الابتسامة على وجوه المشاهدين، ضمن إطارٍ اجتماعي- كوميدي:

"الديك الأزرق": يروي حكاية طريفة عن رجل أعمال يحصل على نظارة زرقاء، تمكنه من رؤية حقائق الأمور، مما يسبب له العديد من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

وبطولة: عبد الله السدحان، بيومي فؤاد، وشيماء سيف، وممثلين مصريين وسعوديين.

القنوات العارضة: SBC

المنصات العارضة: VIU

"زوج تحت الإقامة الجبرية": عن "زير نساء" لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، ما يجعل حياته أكثر صعوبة

المسلسل من تأليف زهير قنوع، وإخراج نبيل لبس.

وبطولة: زياد برجي، ونادين الراسي، هبة نور، ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة الأطرش، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: Bein دراما، LBC، روتانا كوميدي.

"سلمات أبو البنات"- الجزء الثاني: تشهد عائلة "المختار" تغييرات كبيرة، حيث تطفو خلافات، وصراعات جديدة في حياة الفتيات، ويضطر "سلمات" إلى اتخاذ قرار قاسي بحق ابنته.

المسلسل من تأليف وإخراج: هشام الجباري.

وبطولة: محمد خيي، السعدية لديب، عمر لطفي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC5

المنصات العارضة: شاهد.