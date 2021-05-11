دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضع الناقد والصحافي المصري محمد عبد الرحمن مسلسل "الاختيار2" في صدارة المسلسلات المصرية لموسم دراما رمضان 2021، وقال إنّه حاز "رضا معظم النقاد في مصر".

كما تصدر "لعبة نيوتن" قائمة أفضل الأعمال "مع الكثير من الجدل"، في حين حقق "خلي بالك من زيزي"؛ "إعجاباً متزايداً" من وجهة نظر عبد الرحمن، واعتبر أيضاً مسلسل "قصر النيل" جيداً جداً، ووصف "ملوك الجدعنة" بالجماهيري.

ورأى عبد الرحمن أنّ مسلسلات "الطاووس"، "المداح"، "ولاد ناس" حظيت باهتمام الجمهور، رغم عدم الدعاية الكافية، قبيل انطلاقة موسم العرض الرمضاني.

وعلى مستوى دراما البيئة الصعيدية؛ أشار الناقد والصحافي المصري إلى تحقيق مسلسل "نسل الأغراب" نسب مشاهدة عالية رغم كثرة الأصوات الرافضة لما جاء به من مظاهر، أما مسلسل "موسى"، فـ "حوصر من الناحية الجدلية والسياسية"، وواجه "انسحاب الجمهور، ولم يحظ بالألق والاهتمام، كما الأعمال السابقة لمحمد رمضان.

مع تنوع موضوعات الدراما المصرية هذا العام، لمن مالت كفة الميزان في موسم دراما رمضان 2021؟ وما هي سمة الموسم الأبرز؟ وهل نجح "نجيب زاهي زركش" في التعويض عن قلة العناوين الكوميدية؟

هذا ما يجيبنا عنه الناقد والصحافي محمد عبد الرحمن، في قراءة لموسم دراما رمضان 2021 بعيون النقاد.