السعودية.. فيديو فأر حي فوق سيخ شاورما يثير تفاعلا والسلطات ترد

نشر السبت ، 22 يناير / كانون الثاني 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر وقوف فأر حي على سيخ شاورما في أحد المطاعم في محافظة جدة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

أول إجراء من أمانة جدة تجاه مطعم بعد تداول مقطع لـ"فأر" يأكل الشاورما https://t.co/UYdsEbNRFO #عاجل #أمانة_جدة #فأر #شاورما #جدة https://t.co/jhnIBQJmy4

وتداولت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية مقطع الفيديو.

فأر ضخم يعتلي سيخ شاورما ويأكل منه بكل راحته! مطعم في جدة بدون تعليق! #فيديو #متداول #فأر_الشاورما https://t.co/s3vwvHtUDi

أمانة محافظة جدة، ردت في تغريدة على صفحتها الرسمية المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "أغلقت أمانة جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية".

أغلقت #أمانة_جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية. https://t.co/LQFkU5SClD

ولم تقدم أمانة جدة في تغريدتها تفاصيل إضافية عن اسم المطعم أو المنطقة التي يوجد فيها بالتحديد.