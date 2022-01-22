السعودية.. فيديو فأر حي فوق سيخ شاورما يثير تفاعلا والسلطات ترد

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
منها الشوكولاتة.. هذه أكثر الأغذية المسببة للإدمان
نصيحة "قبل الإفطار".. إليكم مضار الأغذية المقلية في رمضان
يُعرض حالياً00:53نصيحة "قبل الإفطار".. إليكم مضار الأغذية المقلية في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر وقوف فأر حي على سيخ شاورما في أحد المطاعم في محافظة جدة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وتداولت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية مقطع الفيديو.

أمانة محافظة جدة، ردت في تغريدة على صفحتها الرسمية المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "أغلقت أمانة جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية".

ولم تقدم أمانة جدة في تغريدتها تفاصيل إضافية عن اسم المطعم أو المنطقة التي يوجد فيها بالتحديد.

قد يهمك أيضاً

مع صلصة الثوم أو من دونها؟ إليكم الأصول التاريخية للـ"شاورما"

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.