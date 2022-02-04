دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول السجال الذي دار مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات للفنان المصري محمد صبحي، ورد رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عليها، واصفًا إياه بـ"المشخصاتي".

واستهلت النقابة بيانها الذي تناقلته وسائل الإعلام المصرية، ونشرته بوابة "الأهرام": "تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي."

وأشار البيان إلى أن النقابة لاحظت في إطار متابعتها خلال الأيام الماضية "وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء"، وأكد على كون "الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة، وأعماله جزء عام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته."

ونوهت نقابة المهن التمثيلية في مصر لأحقية الهيئات الإبداعية العربية في وضع سياستها، ووجوب احترام قراراتها، وعدم التدخل بها: "كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياستها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع، ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن."

واعتبرت أن "التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدًا من قبل النقابة." ودعت الجميع "إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي."

ويأتي هذا البيان بعد انتقاد متابعين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي لصمت فناني بلدهم، ونقابة المهن التمثيلية في مصر على ما اعتبروه "إساءة" لمحمد صبحي بما يمثله من قيمة فنية مصرية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الماضي مسرحًا للسجال بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، وذلك بعد تصريحٍ لصبحي قال فيه إنه رفض ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحية خيبتنا بموسم الرياض، اعتراضًا على العمل تحت شعار ترفيه..." ونقلت عنه وسائل إعلام مصرية قوله "أنا مش مرفهاتي"، فوصفه آل الشيخ على تويتر بـ"المشخصاتي"، وعبّر مصريون عن دعمهم له من خلال التفاعل الكبير مع وسم "كلنا محمد صبحي".