دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقدم الممثل الأمريكي، ويل سميث، باعتذاره لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، كريس روك، الإثنين، بعد الصفعة التي وجهها له خلال الحفل، معتبرا أن سلوكه لم يكن مقبول أو مبررا.

وقال سميث في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "العنف بجميع أشكاله سام وهدام، سلوكي في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الليلة الماضية كان غير مقبول وغير مبرر، النكات بحقي جزء من عملي لكن النكات حول وضع جايدا الصحي كان أكبر من أن أتحمله وتصرفت بشكل عاطفي"، حسب قوله.

وتابع الممثل الأمريكي قائلا: "أود أن أعتذر لك يا كريس علانية، لقد خرجت عن النص وأخطأت، أشعر بالخجل وتصرفاتي لم تكن المؤشر الذي أردت إظهاره عن الرجل الذي أود أن أكون، لا مكان للعنف في عالم يملأه الحب واللطف"، على حد تعبيره.

وأضاف سميث قائلا: "أود أيضا أن أعتذر للأكاديمية ولمنتجي الحفل وللحضور كافة وكل من كان يشاهد الحفل حول العالم، أود أن أعتذر لعائلة ويليامز ولعائلة فيلمي King Richard، أندم بشدة على تصرفي الذي أفسد ما كان يجب أن تكون رحلة رائعة لنا جميعا، أنا في طور العمل على نفسي، تحياتي، ويل"، حسب قوله.

وكان قد اعتدى ويل سميث على روك أثناء تقديم الثاني للحفل بسبب نكتة قالها حول ظهور زوجة الممثل الأمريكي حليقة الرأس، ما أثار غضب سميث الذي غادر مقعده ليصفعه على وجهه ثم عاد وبدأ بتوجيه عبارات نابية بحق المقدم ومطالبا إياه بعدم ذكر اسم زوجته.

وتعاني جايدا سميث من مرض "الثعلبة" الذي يتسبب بعدم نمو الشعر ما أجبرها على الظهور حليقة الرأس.

وفاز سميث لأول مرة في مسيرته الفنية بجائزة أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم "King Richard" الذي جسد فيه شخصية والد لاعبتي التنس الأمريكيتين، سيرينا وفينوس ويليامز.