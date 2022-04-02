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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، السبت، وقف بث الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لبطلته النجمة ليلى علوى.

وأرجع المجلس وقف بث الحلقة، التي بالفعل "تمت إذاعتها بالتحايل"، إلى احتوائها على مشاهد تعرض لقضية زنا المحارم.

وأكد المجلس ضرورة إذاعة الحلقة "الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم"، حسب بيان للمجلس.

وأشار إلى أن قراره جاء بعد شكوى عاجلة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن أذاعتها إحدى القنوات كاملة عن طريق التحايل، مٌتضمنة المشاهد المحذوفة.

في المقابل، ردت الشركة المنتجة للمسلسل على قرار المجلس الأعلى للإعلام بأنه "للأسف الشديد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية بشكل غير صحيح استنادا فقط على نهاية الحلقة الأولى، والتى لم تكفي لمعرفة باقى أحداث المسلسل"، حسب بيان نشرته وسائل إعلام مصرية بينها صحيفة "الشروق".

ودعت الشركة هيئة الرقابة إلى الانتظار لمشاهدة العمل كاملا، قائلة: "نرجو التريث فى اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد فى البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية".

ومن خلال مسلسل "دنيا تانية" تعود ليلى علوي إلى دراما رمضان بعد 6 سنوات من الغياب.

ويشاركها في بطولة العمل مجدي كامل ومي سليم وفراس سعيد، وصبري فواز وأشرف زكي، إضافة إلى نجوم آخرين.