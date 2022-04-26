دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالتعاون مع الشبكة العربية للصحافة العلمية، قدمت منصة "حكايتها" تدريبها الثاني هذا العام، والذي ركز على صناعة االبودكاست، واستهدف صحفيات وصانعات محتوى من دول عربية مختلفة.

قدمت التدريب، الصحفية والمدربة في مجال الإعلام الرقمي، سامية عايش، وركزت من خلاله على أنواع المحتوى الصوتي، وطريقة كتابة النص، والتسجيل، والمونتاج، ومن ثم النشر.

حضرت التدريب نحو 40 صحفية من دول عربية مختلفة، وبدأت الجلسة بكلمات قصيرة من نائب رئيس الخدمات العربية في CNN ورئيسة تحرير موقع CNN بالعربية كارولين فرج، وتلاها كلمة لرئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية أحمد الشميري.

بدأ التدريب بنقاش عن أهمية البودكاست وعن الحاجة للمحتوى الصوتي في العمل الإخباري والمحتوى الصحفي بشكل عام، وتلاها شرح عن مراحل إنتاج البودكاست من الفكرة، والبحث، والنص، والتسجيل والمونتاج ومن ثم النشر.

تخلل النقاش أسئلة عدة من الصحفيات عن أبرز الأدوات والنصائح التي يمكن أن يتم الأخذ بها عند إطلاق البودكاست، وتم التأكيد على أهمية أن تكون الفكرة قوية وسليمة التي تُعتبر الأساس وكل ما يتعبها تقنيات لا أكثر.

وبعد الانتهاء من التدريب، ستحظى الصحافيات بفرصة تقديم مقترحات لموقع CNN بالعربية لكتابة فكرة أو موضوع ليتم نشره لاحقا عبر الموقع.

ويقدم مشروع "حكايتها" تدريبات لمبادرات نسائية عربية شهريا، وذلك لدعم وتنمية قدراتهم على مختلف الأصعدة.