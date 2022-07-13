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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز وما كشفه عن اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

على سجيته الطيبة الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد يستذكر أيامه في #حفر_الباطن 👇🏼 أول زوجه لي من قبيلة عنزه من الحفر بعد موافقة والدي #الملك_فهد 👇🏼 وعزومته لمنسوبي جمعية تراؤف لرعاية الأيتام بالحفر لمخيمه بـ العاذرية الذين استضافهم للحج وزارهم أمس في مشعر #منى https://t.co/QKOExwtnlT

وقال الأمير في مقطع الفيديو المتداول إنه تزوج من قبيلة عنزة زوجته الأولى من حفر الباطن.

شهادتي مجروحة في ما يقدمه الامير #عبدالعزيز_بن_فهد الله يبارك له في ماله وذريته وصحته يابخته بأجر عظيم من ربه والله يتقبل منه والله يكثر من أمثاله https://t.co/74zOOweX73

وأضاف: "ان شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي ان شاء الله.."

#عبدالعزيز_بن_فهد في زيارة لجمعية رعاية الايتام في منى https://t.co/KyBlpdLVAw

وقال الأمير في مقطع الفيديو: "السعوديين حنا منهم وهم منا وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبدالعزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة.."

وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد قد أثار تفاعلا قبل أيام قليلة مع تداول فيديو له وحديثه مع مجموعة من مرافقيه خلال مناسك الحج 2022.