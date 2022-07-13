السعودية.. كشف الأمير عبدالعزيز بن فهد اسم القبيلة التي تزوج منها وما قاله عن الملك سلمان يثير تفاعلا

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
"يُقدر قيادة الملك سلمان".. البيت الأبيض يؤكد زيارة بايدن للسعودية وتعليقاته اللاذعة "أصبحت من الماضي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز وما كشفه عن اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

وقال الأمير في مقطع الفيديو المتداول إنه تزوج من قبيلة عنزة زوجته الأولى من حفر الباطن.

وأضاف: "ان شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي ان شاء الله.."

وقال الأمير في مقطع الفيديو: "السعوديين حنا منهم وهم منا وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبدالعزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة.."

وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد قد أثار تفاعلا قبل أيام قليلة مع تداول فيديو له وحديثه مع مجموعة من مرافقيه خلال مناسك الحج 2022.

قد يهمك أيضاً

السعودية.. تداول فيديو الأمير عبدالعزيز نجل الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وحديث مع مرافقيه في الحج

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.