هكذا اعتذر ويل سميث لكريس روك بعد 4 أشهر من صفعة الأوسكار

بعد أن صفعه ويل سميث.. CNN تحصل على تسجيل يكشف أول تعليق من كريس روك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان الأمريكي ويل سميث، الجمعة، مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ناقش فيه صفع زميله كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 28 مارس/آذار الماضي، وقدم اعتذاره.

ويبدأ الفيديو برسالة مكتوبة على الشاشة جاء فيها: "على مدار الأشهر القليلة الماضية، قمت بالتفكير كثيرا، وسألتم الكثير من الأسئلة التي أردت أن أجيب عليها".

يدخل سميث بعد ذلك في إطار الفيديو، ويجلس على كرسي ويرد على عدد من الأسئلة، بدءًا من "لماذا لم تعتذر لكريس في خطاب قبول جائزة الأوسكار؟".

ويجيب ويل سميث قائلا: "لقد شعرت بالضبابية في تلك اللحظة. كل شيء غامض". وأضاف: "لقد حاولت التواصل مع كريس والرسالة التي تلقيتها هي أنه غير مستعد للتحدث وعندما يكون مستعدا سيتواصل معي".

ووجه ويل سميث حديثه لكريس روك قائلا: "أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث"، كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.