تفاعل على فيديو محمد بن زايد "يقود" مروحية بسماء الإمارات

استمع لرسالة رئيس وزراء إسرائيل التي تركها بعد لقاء محمد بن زايد.. ماذا دار بينهما؟

ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام إماراتية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جولة بمروحية فوق سماء بلاده.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل تعبيرا أبداه الرئيس الإماراتي مبتسما خلال الرحلة.

ويذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، أعلن في مايو/ أيار الماضي انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أثار تفاعلا بخطاب تناول فيه نهج الدولة بعد توليه الرئاسة، حيث علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "انظروا الى الكرسي والى طاولة المكتب والى الشجيرة القريبة منه.. لم يضع كرسيا فخما ولا طاولة كبيرة ولا ورود زينة أمامه.. فالمتحدث رئيس الدولة.. إنه المواطن محمد بن زايد.. بيئة مكتبه تقل بكثير عن فخامة مكتب مدير دائرة.. لله درك يا محمد بن زايد".

وتابع خلفان: "خطاب رئيس الدولة اليوم كان خطابا عظيما بحجم تواضع رئيس الدولة.. خرج علينا في ملابس المواطن الشعبي العادي لم يرتدِ بشتاً.. ولم يأتِ بما يأتي به البعض من أبهة مصطنعة تسبق الإعداد لخطاب الرئيس.. تحدث عن ثقته بالله ثم عبر عن ثقته بنفسه وهو يلقي الكلمة وأشار الى ثقته في المواطن والمقيم".