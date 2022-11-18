فاتورة بقيمة 167 ألف دولار.. الشيف نُصرت يثير تفاعلا بنشر صورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة نشرها الشيف التركي، نُصرت غوكشيه، تبلغ قيمتها 615 ألف درهم (نحو 167 ألف دولار) الأمر الذي أثار تفاعلا.

الصورة المتداولة نشرها الشيف نُصرت على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام" قائلا بتعليق باللغة الإنجليزية: "الجودة ليست باهظة الثمن".

ويُذكر، أن لدي غوكشيه ثمانية فروع لمطعمه في تركيا جنباً إلى جنب مع فرع في دبي وآخر في أبوظبي، وسيفتتح عدة فروع أخرى حول العالم.

ويستقبل الشيف بصورة دائمة مشاهير ورؤساء بلاد عدة في مطاعمه حول العالم، من بينهم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فضلاً عن ممثلين عالميين مثل ليوناردو ديكابريو، وأورهان غينسيبي.