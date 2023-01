دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كما كان الحال في كثير من الأحيان طوال حياته المهنية التي لا مثيل لها، صنع المخرج الأمريكي جيمس كاميرون تاريخا للسينما مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع.

حيث حقق الجزء الثاني من فيلمه الذي طال انتظاره "أفاتار: طريق الماء" "Avatar: The Way of Water"، أكثر من 2 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في جميع أنحاء العالم.

وجاءت تلك الإيرادات مع إغلاق شباك تذاكر الفيلم في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث احتل الفيلم المركز الأول للأسبوع السادس على التوالي، منذ بداية عرضه في ديسمبر / كانون أول الماضي.

وتواصلت CNN مع شركة ديزني منتج فيلم "Avatar: The Way of Water" للتعليق على أحدث إنجاز مالي يحققه الفيلم.

ويعد "Avatar: The Way of Water" تكملة لملحمة جيمس كاميرون "أفاتار" عام 2009، والذي لا يزال يتربع على عرش قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للمبيعات على الإطلاق، وفقا لBox Office Moj.

ومن أفلام كاميرون الأخرى أيضا في فئة الأفلام التي حققت مبيعات بأكثر من ملياري دولار، فيلم تيتانيك لعام 1997. في حين توجد ثلاثة أفلام أخرى فقط ضمن تلك الفئة وهي: الجزء السابع من حرب النجوم لعام 2015،Star Wars: Episode VII - The Force Awakens، وAvengers: Infinity War الصادر عام 2018، وAvengers: Endgame لعام 2019.

ومن ثم، فإن كاميرون هو المخرج الوحيد الذي يمكنه التباهي بأن ثلاثة من أفلامه هي من بين ستة أفلام حققت مبيعات بأكثر من 2 مليار دولار، بالإضافة إلى أفضل 6 أفلام على الإطلاق من حيث المبيعات.

ويخطط المخرج الشهير أيضا لإصدار ما لا يقل عن ثلاث أجزاء أخرى من سلسلة Avatar في المستقبل.