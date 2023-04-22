أول تعليق للفنان المغربي سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا

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أول تعليق للفنان المغربي سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا
المغني المغربي سعد لمجرد يحيي حفلة خلال الدورة الـ 52 لمهرجان قرطاج الدولي يوم 30 يوليو 2016 Credit: FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المغربي، سعد لمجرد، تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام" بعد إطلاق سراحه المؤقت من سجن في فرنسا، حيث يقضي محكومية مدتها 6 سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء على شابة فرنسية في غرفة فندق بالعاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، وفقا لما نقلته سابقا قناة BMFTV الفرنسية المتعاونة مع شبكة CNN.

وقال لمجرد في تدوينته: "الحمد لله عليها ساعة.. بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي، اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين .. قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا و اياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا و آخرة . سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة".

وتابع قائلا: "سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي و أحبابي و أعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب.. أصدقائي الفنانين و الفنانات و الإعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم و في حياتكم".

وأضاف: "مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم انا كنت في الماضي احبكم ، الآن أنا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل ‘ حفظكم الله و أهاليكم ومتعكم بالصحة و العافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء".

واستطرد: "ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل: أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا و صبرنا مهما كانت الظروف.. الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي "اش خبارك" هو 4 ماي بإذن الله. ألحان وكلمات وتوزيع ومكس ماستر أخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي.. غناء: حبيب فانزو".

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