مصر.. علاء مبارك يزكّي مسلسلا برمضان ويكشف سبب نجاح أي مسلسل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الضوء على مسلسل تلفزيوني في رمضان 2024 وما لفته فيه مبينا أسباب نجاح أي مسلسل.

جاء ذلك في تدوينة لعلاء مبارك على صفحته بمنصة أكس، حيث قال: "عمل يستحق المشاهدة؛ شاهدت الحلقة الأولى من مسلسل نعمة الأڤوكاتو للمخرج محمد سامى فتابعته وهو بلا شك عمل جيد و ممتع يجذب المشاهد مع تألق جميع فنانين العمل خاصة الفنانة مي عمر و الفنان أحمد زاهر نضج فنى ملحوظ و أداء طبيعي السهل الممتنع من اسباب نجاح اي مسلسل رمضاني هو عدم اطالة ومد المسلسل إلى 30 حلقة فيصاب المشاهد بالملل".

ويشار إلى أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" يتكون من 15 حلقة ويعرض على MBC مصر، ويروي تعرض المحامية الناجحة "نعمة" لهزة كبيرة تكاد تنهي حياتها، بعد خيانة زوجها لها، ومواجهتها له، لكنها سرعان ما تقف على قدميها وتعود للانتقام.

والمسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، وممثلين كثر آخرين، سيناريو وحوار مهاب طارق، إخراج محمد سامي.