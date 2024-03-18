بعد حريق "استوديو الأهرام".. السيطرة على حريق في موقع تصوير "جودر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطرت إدارة الحماية المدنية بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، الاثنين، على حريق وُصِف بالمحدود، في موقع تصوير مسلسل "جودر"، بحسب موقع "الأهرام" الإخباري الرسمي.

وأدى الحريق لإصابة عددٍ من الأشخاص بـ"اختناقات، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها، ولم ينجم عنه أي خسائر في الأرواح".

ويأتي هذا الحريق بعد يومين على حريق ضخم اندلع في "استوديو الأهرام"، الذي يتم فيه تصوير مسلسل "المعلم"، السبت 16 مارس/آذار الجاري، وامتد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، وهو الثالث الذي تسبب بخسائر مادية في استوديوهات مسلسلات مصرية تعرض في رمضان 2024.

ففي توقيت حاسم قبيل موسم العرض الرمضاني، التهم حريق ضخم الديكور الأساسي لموقع تصوير مسلسل "الكبير أوي8"، بمنطقة "المنصورية"، والحرائق الثلاثة اندلعت في محافظة "الجيزة" التي تتركز فيها أستوديوهات التصوير.

ولم تؤثر الحرائق على عرض مسلسلي "المعلم" و"الكبير أوي 8"، في حين ينتظر عرض مسلسل "جودر" في النصف الثاني من رمضان.

والمسلسل فانتازيا تاريخية تستوحي أحداثها من إحدى أشهر حكايات “ألف ليلة وليلة“، وتدور حول الصياد المصري البسيط “جودر” الذي يتحول إلى أحد أغنياء البلاد، بعد أن تقوده الأقدار لخوض مغامرات شيقة.

"جودر" من بطولة ياسر جلال، والممثلة اللبنانية نور، وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، كما يشارك فيه ممثلون كثيرون آخرون، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وسيعرض على: ON TV، قناة أبوظبي، ART، ومنصة Watch IT.