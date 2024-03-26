دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --حقق "أعلى نسبة مشاهدة"، "أشغال شقة"، "صلة رحم"، و"كامل العدد+1"، جماهيرية عالية من بين مسلسلات رمضان 2024 المصرية التي انتهى عرضها في النصف الأول من الموسم، وسجل "نعمة الأفوكاتو" رقمًا وصف بالقياسي لأطول حلقة أخيرة، تجاوزت مدتها الـ 80 دقيقة.

فعلى مدى 16 حلقة، استطاع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من تأليف سمر طاهر، اجتذاب المشاهدين، إلى تفاصيل قصة الفتاة البسيطة "شيماء" التي عرفت طريق الشهرة بالصدفة من خلال تطبيق تيك توك، ووجدت فيه وسيلة لتحقيق مكاسب مادية جعلتها تتذوق طعم الحياة والحب، ومساعدة أهلها الذين يعانون ظروفاً مادية صعبة.

لكن الشهرة الزائفة، وهوس الترند، والحسد والغيرة من أقرب المقربين إليها خاصة أختها "نسمة"، كل ذلك ورط "شيماء" في مأزقٍ تلو الآخر انتهى بها إلى السجن بتهمة الترويج لتطبيق "يتاجر بالبشر"، و"ينتهك الآداب العامة".

وتتقاطع قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مع قضية عرُفت في مصر إعلاميًا بقضية "فتاتي التيك توك"، إحداهما كانت تلقب نفسها بـ "الهرم الرابع"، وأعاد المسلسل تسليط الضوء على كواليس هذه القضية من زوايا إنسانية، ليس ذلك فقط، بل لفت لأهمية إحاطة الأبناء بالحب مهما كانت ظروف العائلة الاجتماعية، والتوعية بخطورة انتهاك الخصوصية، والانسياق وراء الترند، وإطلاق الأحكام على الناس على منصات التواصل، أحكامٌ قد تدمرهم نفسيًا واجتماعيًا، وتحاصرهم وتزيد من غرقهم.

وتم إيصال مقولة العمل بسلاسة، بعيداً عن المباشرة في الطرح، وبأداءٍ يحسب لكل أبطال المسلسل، وعلى رأسهم الفنانون سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، انتصار، ومحمد محمود، تحت إدارة المخرجة ياسمين أحمد كامل.

ومن المسلسلات التي حققت نجاحاً وتفاعلًا على منصات التواصل المسلسل الكوميدي "أشغال شقة" من تأليف شيرين وخالد دياب، ودارت أحداثه حول الطبيب الشرعي "حمدي"، وزوجته المذيعة "ياسمين" اللذين يرزقان بتوأم، ويضطران للاستعانة بمساعدة منزلية، ومن هنا تبدأ سلسلة المفارقات الكوميدية، فكل سيدة يستعينون بها، تأتي لهم بورطة جديدة، تضاف لسلسلة أزماتهم المهنية والعائلية.

وقدم المسلسل كوميديا بعيدة عن الافتعال من أجل استجداء الضحك، وأشاد العديد من النقاد بأداء أبطالها، ويتصدرهم الثلاثي هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وضيفات وضيوف العمل، تحت إدارة المخرج خالد دياب.

وفي موسمه الثاني نجح "كامل العدد+1" في الحفاظ على جماهيرية الموسم الأول، كمسلسل اجتماعي- كوميدي مع دخول شخصية "فوزية" التي أدتها الفنانة المصرية القديرة ميمي جمال، وأضافت نكهة خاصة على أحداث العمل التي انطلقت من حدث محوري وهو ولادة طفل جديد لـ "ليلى" و"أحمد"، اللذين يجسد شخصياتهما الفنانَان دينا الشربيني وأحمد سلامة، تحت إدارة المخرج خالد الحلفاوي.

وعبر تناوله لمسألة إشكالية وهي "الأم البديلة"، أو "تأجير الأرحام"، تمكن مسلسل "صلة رحم" من تأليف هشام عبية من إثارة الجدل على منصات التواصل، واستقطاب المشاهدين في أحداث جسد تفاصيلها ببراعة الفنانون إياد نصار، أسماء أبو اليزد، يسرا اللوزي، وممثلون آخرون تحت إدارة المخرج تامر نادي.

كما حظي مسلسل "لحظة غضب"، باهتمام المشاهدين، الذي انعكس في تفاعلهم مع أحداث المسلسل على منصات التواصل، مع إشادة خاصة بأداء الفنان محمد شاهين في الحلقة الأخيرة، إلى جانب بطلة العمل الفنانة صبا مبارك، تحت إدارة المخرج عبد العزيز النجار.

وكذلك "مسار إجباري" الذي جسد أحداثه ثنائي بدا في غاية الانسجام، قدمه الممثلان أحمد داش وعصام عمر، تحت إدارة المخرجة نادين خان.

وككل المسلسلات التي تحمل توقيع المخرج محمد سامي، تمت مواكبة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، بالكثير من التفاعل، والنقد، الذي يعكس جماهيرية الثنائي.

ومن التعليقات الطريفة على أحداث هذا المسلسل وصفُه بالـ "النسخة النسائية" من مسلسل "جعفر العمدة" الذي قدمه سامي من بطولة الفنان محمد رمضان الموسم الماضي.

أما الحلقة النهائية للمسلسل، فحققت رقماً وُصف بالقياسي، حيث تجاوزت مدتها الـ80 دقيقة.