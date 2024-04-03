"أغمض عينيك".. مسلسل سوري يعيد الاعتبار للرسائل الإنسانية في الدراما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استطاع المسلسل السوري "أغمض عينيك" أن يكون من بين أكثر متابعةً، ونجاحًا، بحسب ما تعكسه أصداء المسلسلات السورية في رمضان 2024 ، على منصات التواصل وآراء العديد من النقاد ممن أشادوا بقصة العمل ورسالته الإنسانية، وأداء معظم أبطاله.

ويروي المسلسل من تأليف الكاتبين أحمد الملا ولؤي النوري؛ حكاية الطفل "جود" الذي تُشَخص حالته بطيف التوحد، تنتزعه الظروف من حضن أمه التي كانت تسعى، فيتولى "مؤنس" رعايته، بينما تعاني جدته من أجل ابنتها وحفيدها، إلى أن تقرر خوض المواجهة من أجلهما، وتدور أحداث العمل خلال فترتين زمنيتين، لنرى خلال المرحلة الثانية كيف تتغير مصائر الشخصيات في دراما إنسانية تسلط الضوء على جوانب من حياة السوريين تحت تأثير ظروف اجتماعية ضاغطة.

في المرحلة الأولى من العمل استطاع الطفل زيد البيروتي أن يخطف قلوب متابعي مسلسل "أغمض عينيك" ببساطة وعفوية أدائه، وكذلك يحقق أداء الممثل ورد عجيب لدور "جود" في مرحلة الشباب أصداءً طيبة.

وتمكن كلاهما تحت إدارة المخرج مؤمن الملا، من الإضاءة على حاجة المتوحد للاحتواء والرعاية، والتوجيه العاطفي الدقيق، في ظل ما يمكن أن يعانيه من صعوبات في التواصل مع المحيط، وما قد يجعله عرضة للتنمر والاستغلال.

يعرض المسلسل حكاية "جود" من زوايا إنسانية، نجحت في الوصول إلى المتلقي ببساطة بعيداً عن الاستعراض، أو هوس صناع المسلسلات في رمضان بتحقيق "الترند" على منصات التواصل، من خلال مشاهد قد يتم تصميمها لهذا الغرض، أو لوازم لفظية للشخصيات.

كما نجح معظم أبطال مسلسل "أغمض عينيك"، بتجسيد شخصيات المسلسل ببراعة مُلفته، ويتصدرهم النجمان السوريان أمل عرفة بدور والدة "جود"، وعبد المنعم عمايري الذي يجسد شخصية "مؤنس" الذي يتولى رعايته بعد سجن والدة الطفل في قضية ملفقة، وحتى بعد خروجها من السجن يحتفظ بدور الراعي والمرجع له في مرحلة شبابه.

ويبرز أيضًا دور الجدة الذي تجسده منى واصف، بكل ما يميز الفنانة السورية القديرة، من عاطفة، وبراعة في الأداء، جعلت منها مدرسة فنية بحد ذاتها، وتقدم في "أغمض عينيك" دوراً قد يبدو نادراً في مسيرتها الفنية الغنية، كسيدة مغلوب على أمرها من زوجها الذي تقرر لاحقًا التمرد على سطوته، دون التخلي عن واجب رعايته في سنواته العجاف.

ويبدو ملفتًا أيضاً أداء الممثلة السورية حلا رجب بدور "سلام" التي تتولى رعاية "جود" منذ طفولته في مركز للتأهيل، وتبقى شخصية مرجعية راعية بالنسبة له، لكن الأمور تتجه نحو التعقيد حينما يقع في حبّها.

وفي اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، والذي يوافق 2 نيسان/ إبريل من كل عام؛ وجه بطلا "أغمض عينيك" بشخصية "جود"، ومخرجه مؤمن الملا، وعددٌ من الممثلين المشاركين فيه رسالة خاصة عبر حسابات الشركة المنتجة على منصات التواصل.

يعرض المسلسل على قناة SBC السعودية، LTV، رؤيا، السومرية، الشرقية، ومنصة Shahid