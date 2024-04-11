دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان انتظار الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني لمولودهما الأول بعد نحو 10 أشهر على زواجهما في ، 01 يونيو / حزيران 2023.

الأمير الحسين وفي أول تعليق على هذا الإعلان كتب عبر خاصية "الستوري" على صفحته بمنصة انستغرام: "الحمد لله رب العالمين.. اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير".

وكان الديوان الملكي الأردني قد قال في بيان، الأربعاء: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

وتابع البيان: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".

ويذكر أن الديوان الملكي الأردني سبق وأعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو / حزيران 2023.