فيديو للحظة إنقاذ قطة عالقة بمياه الأمطار في دبي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو حالة من التفاعل بعد أن أظهر لحظة إنقاذ قطة عالقة في مياه الأمطار الغزيرة، ضمن منخفض الهدير الجوي، الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع الفيديو في حسابه عبر منصة إكس، الأربعاء، قائلا: "الراحمون يرحمهم الرحمن".

خلال الفيديو، ظهرت القطة لدى تعلقها في باب سيارة غمرتها المياه إلى أن أمسك بها أحد أفراد فرق الإنقاذ ووضعها على قاربه.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن كميات الأمطار التي هطلت على دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، كانت الأكبر منذ 75 عامًا.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد إن أعلى هطول للأمطار خلال العاصفة كان في منطقة "ختم الشكلة" بمدينة العين حيث بلغ 254 ملم خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الأمطار الغزيرة أثرت على العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، متجاوزة أي شيء تم توثيقه منذ بدء جمع البيانات المناخية في عام 1949.