دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، عن تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من إمارة دبي في دولة الإمارات، اعتباراً من صباح اليوم وحتى منتصف ليل الخميس، نظرا للظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أعلنت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 من صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل، وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق".

وكتبت الشركة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أنه "يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع الناقلة (الشركة) لإعادة الحجز".

وأوضحت شركة الطيران الإماراتية أنها "تواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت".

وتابعت: "يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، وننصحهم بالتحقق من أحدث جداول الرحلات".

وأضافت: "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي سببناه، تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين".

وقد شهدت دولة الإمارات أمس هطول "أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وتعد الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما ناشدت مطارات دبي المسافرين بعدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وأشارت إلى وجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر، لافتة إلى ضرورة التواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على آخر مستجدات حول حالة الرحلة.

وأكدت أنها تعمل جاهدة على إعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وكانت شركة "فلاي دبي"، قد أعلنت الثلاثاء، أنها ألغت بعض رحلات الطيران، وتأخير عدد من الرحلات الأخرى، نتيجة للظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها البلاد.