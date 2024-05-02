الأردن.. فيديو الأميرة رجوة بمحل تجاري يثير تفاعلا وسط تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت مواقع إعلامية محلية بالأردن مقطع فيديو قالوا إنه للأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في أحد المحال التجارية بالعاصمة الأردنية، عمّان.

ونشر موقع "الوكيل الإخباري" مقطع الفيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "الأميرة رجوة في أحد متاجر عمان التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال"، الأمر الذي أثار تكهنات أنها تتبضع لمولودها المنتظر.

ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ التقاط الفيديو أو موقعه.

وكان الديوان الملكي الأردني قد قال في بيان بأبريل/ نيسان الماضي: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

واحتفلت الأميرة رجوة بعيد ميلادها الثلاثين في الـ28 من أبريل/ نيسان الماضي وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين نشر ولي العهد الأردني تهنئة لها على صفحته الرسمية بإنستغرام قائلا: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير"، لتعيد الملكة رانيا نشر التدوينة عبر خاصية "الستوري" على صفحتها بانستغرام قائلة "كل عام وأغلى رجوة بخير".