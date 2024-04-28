الأردن.. عيد ميلاد الأميرة رجوة وكم بلغت من العمر يثير تفاعلا

شاهد انطلاق الأمير الحسين والأميرة رجوة في "الموكب الأحمر" من قصر زهران إلى قصر الحسينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الذي يصادف اليوم الأحد وسط تفاعل وتداول كم بلغت من العمر.

وابرز نشطاء عمر الأميرة رجوة وبلوغها الثلاثين، الأحد، متداولين صورا حديثة للأميرة التي أعلن مؤخرا أنها حامل بعد نحو 10 أشهر على زواجها الملكي.

ونشر التلفزيون الأردني نبذة سريعة عن الأميرة رجوة بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "يصادف يوم غد الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.. ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا".

وأضاف التلفزيون الأردني: "تلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة ’سيراكيوز‘ بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.. وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.."

وأردف التلفزيون بتدوينته: "من هوايات سموها، ركوب الخيل والرسم، وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.. وتجيد سموها اللغتين الإنجليزية والفرنسية".