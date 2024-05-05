دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنان السعودي محمد عبده عن تلقيه العلاج الكيماوي في باريس، حسبما قال الفنان في مقطع صوتي بثته قناة "العربية" السعودية في برنامجها "تفاعلكم"، الأحد.

وأفادت العربية أن الفنان محمد عبده أرسل لها آخر مراسلة صوتية دارت بينه والأمير السعودي الراحل بدر بن عبدالمحسن قبل ليلة من وفاته.

وفي بداية المقطع الصوتي، قال الفنان محمد عبده: "حبيبي يا بدر، يا رفيق الدرب ورفيق العمر الوفي والحبيب، ياللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية، إحنا وحدناها بكلمتها وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمة واحدة مرغوبة وجميلة ومفهومة في كل مكان... والأثر اللي صار فينا منها، أثر بسيط جدًا، أيش تاخد كيماوي الآن، وأنا أخذ كيماوي الآن في باريس، الله معنا، الله يحبنا، من محبة الله فينا، يالا يا حبيبي، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

في حين رد الأمير بدر بن عبدالمحسن: "يا حبيبي يا محمد، ما أدري أيش أقول، علشانك أنا أعرف أنك أقوى من كل شيء، بإذن الله (نحن) على طريق الشفاء وعلى طريق إننا نرجع أحسن كمان، أنا متأكد أنك لست إنسانًا عاديًا، أنت تجاوزت صعابا ما يحس بها أحد، فيه ناس تعتقد أن الأمور سهلة".

وأضاف الأمير السعودي الراحل مخاطبًا الفنان محمد عبده: "ما أنجزته يا أبو عبدالرحمن تفخر به البلد بكل ما فعلته، ومتأكد أنك ستتجاوزها لأنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى، بنسوي أشغالا وبنغني وبنسوي شعرا وسنسوي كل شيء، تراني أخوك دائمًا يا محمد".

وقدم الفنان محمد عبده عشرات الأغاني الرومانسية والوطنية من كلمات وقصائد الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وفي وقت سابق، تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير بدر بن عبدالمحسن في آخر مقابلة أجراها على قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، وأظهر كيف أنه أنهاها بالنطق بالشهادة.