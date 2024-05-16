رشا شربتجي تفاجئ جمهورها بخاتم زواج.. من يكون زوجها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت صورة حديثة للمخرجة السورية رشا شربتجي، عن خاتم زواج بيدها، بينما تقف إلى جانب الممثل إبراهيم الشيخ الذي كان يرتدي خاتمًا مشابهاً، أمام قبر المخرج الراحل هشام شربتجي.

واعتبر متابعون أن هذه الصورة بمثابة إعلان عن زواجها الجديد، ونشرتها رشا بين مجموعة صور ضمن خاصية القصص على حسابها الرسمي على إنستغرام، من زيارتها لقبر والدها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

وكان الممثل إبراهيم الشيخ، قد قدم أدوراً تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي، في مسلسلات "كسر عضم"، و"مربى العز"، و"ولاد بديعة".

