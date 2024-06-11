(CNN) – أشعل فيديو لدويتو عفوي بين الفنان السعودي محمد عبده والفنانة المصرية آمال ماهر تفاعلا واسعا على "إكس"، مساء الإثنين، وذلك أثناء اتصالها للاطمئنان على صحته.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، سالم الهندي، المقطع عبر صحفته على منصة "إكس" وعلق عليه بالقول: "دويتو عفوي بين فنان العرب محمد عبده والنجمة آمال ماهر اثناء اتصالها للاطمئنان على صحة فنان العرب".

من جانبها، شاركت ماهر متابعيها المقطع وعلقت عليه بالقول: "سعيدة إني شفتك بخير ويا رب دايما بخير استاذنا الكبير".

وقام "فنان العرب" وآمال ماهر بأداء أغنية "الرسايل" من كلمات الأمير الشاعر الراحل، بدر بن عبدالمحسن عبر الاتصال الهاتفي بخاصية "الفيديو".

وكان محمده عبده قد أعلن إصابته بمرض السرطان قبل أكثر من شهر بقليل وأشار إلى أنه يتلقى العلاج اللازم.

ونستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل: