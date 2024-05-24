دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنان السعودي، محمد عبده عن تطورات حالته الصحية، الجمعة، بعد أيام من إعلانه أنه يتلقى العلاج الكيماوي، وذلك في مقطع فيديو نشره الشاعر السعودي صالح الشادي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وسط تفاعل.

وكتب الشاعر السعودي، صالح الشادي في منشور عبر منصة "إكس" قائلا: "مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله..ولقطة للذكرى، وحديث محبة وذكريات .. واحتفاء بمقدم حفيده السابع (عبدالمجيد) من ابنته ريم، نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد".

وفي مقطع الفيديو، قال صالح الشادي: "سعدت الليلة بلقاء حبيبنا وأستاذنا فنان العرب، الأستاذ محمد عبده وأطمأنكم عليه، الرجل يحبكم وهو بخير".

ورد محمد عبده قائلا: "والله يا صالح أنت اللي أنستنا وشرفتنا، والبيت احلو بوجودك والجلسة احلوت بوجودك، وسناب (شات) هذا احلو بمشاركتك، شكرا يا حبايب إحنا الليلة سعداء جدا بأبو نواف سهرته معانا".

فقال صالح الشادي السعودي: "طولي عمرك وصحتك، طمنا على صحتك".

فأجاب محمد عبده: "الحمد لله أنا طيب بفضل الله تعالي أنا كويس".

ليرد صالح الشادي قائلا: "يا رب لك الحمد ولك الشكر".

وتأتي تصريحات فنان العرب محمد عبده بعد إعلانه خضوعه للعلاج الكيماوي، في مطلع شهر مايو/ أيار الحالي خلال مقابلة تليفزيونية، موضحا أنه يتلقى العلاج في باريس.

وتوالت التعليقات والردود على تصريحات الفنان السعودي مع دعوات له بالشفاء كالتالي: