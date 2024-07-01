دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الاثنين، عن فيلم "أولاد رزق 3" والنجاح الذي حققه بإيرادات بلغت أكثر من 15 مليون دولار خلال أسبوعين، في مواجهة من قالوا إنه لا يمكنه تحقيق ما تم صرفه عليه من أموال.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في أسبوعين عرض فيلم أولاد رزق 3 يحقق أكثر من 15 مليون دولار ما يعادل أكثر من 720 مليون جنيه مصري".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية: "صورة مع التحية لمن قال لا يمكن تحقيق ما تم صرفه على الفيلم، الحقيقه أنه بتوفيق من الله ومن ثم بالتخطيط الجيد وتوفر عناصر النجاح وبدعم GEA (الهيئة العامة للترفيه)، وتقديم محتوى منافس بجودة أعلى من السوق، وقصه ناجحة، تستطيع تحقيق الهدف والمكسب، بالإضافة دعاية ناجحة لموسم الرياض".

وأردف تركي آل الشيخ قائلا في منشوره: "سنقدم على خطوات مماثلة ومحسوبة وسننتقي بعناية وسنعلن عن ذلك قريبا، ونلتقي مع نتيجة إيرادات أولاد رزق 3، بعد 8 أسابيع إن شاء الله لنحسب معا الرقم المنجز".

وختم تركي آل الشيخ منشوره موضحا: "أولاد رزق بالشراكة مع موسم الرياض، وGEA غيروا مفهوم الإنتاج في الوطن العربي وهذا هو المهم، GEA تدعم الإبداع أينما كان".

ونشر تركي آل الشيخ جدولا يوضح حصيلة إيرادات الفيلم في مصر والسعودية والإمارات والعديد من دول العالم الأخرى، منذ بداية عرضه.