"لا تختبر".. أصالة تصحح أغنية من ألبومها الخليجي الجديد "ثم أنا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل ساعات من اعتلائها المسرح في جدة، الخميس، للمشاركة في "ليلة وردة "، نشرت أصالة مقطع فيديو من أحد استوديوهات التسجيل، على منصة "إكس"، علقت عليه بالقول "لأول مرة بعملها إني صلح أغنية بعد ما نزلت وسمعتوها.."

وأوضحت السبب قائلةً: "حرصاً على المعنى بالتسجيل الأول كان مختلف بسبب التشكيل، لكن بعد ما سمعها شاعرها المبدع قوس، كلمني بصوت الحريص على العمل ولعيون قوس بتنعاد، وبتنعاد، وبتنعاد، هاد قوس شريك النجاح الموهوب الكبير أخي وصديقي الحبيب ."

وكات أصالة قد أصدرت مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، ألبومها الخليجي "ثم أنا"، بعد 4 سنوات على إصدار أحدث ألبوماتها الخليجية، و4 أشهر على اكتمال ألبوم "لحقت نفسي" الذي حقق أصداءً طيبة بين متابعي المطربة الملقبة بـ "أيقونة الشرق".

ويتضمن ألبوم "ثم أنا" 10 أغاني، 2 منها باللهجة العراقية، وقالت إنها وضعت روحها وشغفها، وقلبها، وإصرارها في هذا الألبوم.

وبعد مشاركتها في "ليلة وردة"، تستعد أصالة لإحياء حفل فني بالرياض، في 21 تموز/ يوليو الجاري، يشاركها فيه المطرب المصري أحمد سعد، ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس الرياضات الإلكترونية.

