"النونو".. تركي آل الشيخ يعلن عن فيلم جديد لأحمد حلمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، عن مشروع سينمائي جديد للفنان المصري أحمد حلمي في المملكة، سيبدأ تصويره أواخر العام 2024.



وأتى الإعلان في فيديو نشره آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيه: "لدينا مفاجأة مهمة مع الأسطورة أحمد حلمي، في واحد من الأفلام التي سيبدأ تصويرها نهاية 2024 -بداية 2025".

وأضاف: "فيلم نصاب كبير سيأتي إلى المملكة، ويقوم بعمليتي نصب كبيرتين، الأولى في موسم بطولة الـ Gaming، والثانية على ناس في العمرة والحج، نترقب الفيلم"، وأوضح أحمد حلمي في الفيديو أن الفيلم "كوميدي"، وسيكون بعنوان "النونو".

وظهر في الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ، الفنانين المصريين أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، والمخرج مروان حامد، وفنانين آخرين، وتشارك الحديث مع ضيوفه في أجواء سادها المزاح، عن الجوائز الضخمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي بدأت منافساته بالعاصمة السعودية في 3 يوليو/ تموز الجاري، وستمتد إلى 25 أغسطس/ آب المقبل.

ومازح آل الشيخ الفنان المصري كريم عبدالعزيز، داعيا لـ"مقاطعة جميع أفلامه"، فرد كريم ضاحكا: "وأنا كذلك أدعو لمقاطعة جميع أفلامي."

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية نشر صورة، الثلاثاء، جمعته بكريم عبدالعزيز والمخرج مروان حامد، إلى جانب أحمد حلمي وآخرين، أثارت تكهنات المتابعين حول وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، ثم أتت المفاجأة بالإعلان عن مشروع سينمائي جديد لحلمي في السعودية.

