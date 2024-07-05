رجاء الجداوي.. 4 سنوات على الرحيل ورسالة من ابنتها في ذكرى وفاتها

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رجاء الجداوي.. 4 سنوات على الرحيل ورسالة من ابنتها في ذكرى وفاتها
Credit: ragaaelgedawy/instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت أميرة مختار ابنة الفنانة  رجاء الجداوي، رسالة إلى والدتها بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيلها في 5 تموز/ يوليو 2020، وذلك في منشور على حساب الراحلة على إنستغرام.

وعلقت أميرة على صورة نشرتها لوالدتها: "غاب جسدك من أربع سنين، ولكن روحك باقيه معي في كل ثانية يا أمي، الله يرحمك وحشتيني."

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد فارقت الحياة، بعد 43 يومًا على مكوثها في مستشفى العزل الصحي نتيجة إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، وشكل رحيلها وقتها صدمة لمحبيها، وزملائها في الوسط الفني المصري.

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وأتت وفاتها بعد فترة قصيرة، من انتهاء موسم دراما رمضان 2020، والذي شاركت فيه بمسلسل "لعبة النسيان".
 

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