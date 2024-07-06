دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك تركي آل الشيخ، رئيسة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متابعيه على منصات التواصل، السبت، مقطع فيديو لأبطال فيلم "أولاد رزق 3"، يخططون فيه لـ"مهمة جديدة" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهي "الفوز بـ60 مليون دولار أمريكي".

وناقش أبطال الفيلم، بطريقة طريفة أفضل طريقة للاستحواذ على قيمة جوائز الكأس بالكامل، واستقروا في النهاية على أن الطريقة الأفضل، هي المشاركة، واللعب، والفوز، ولكن بطريقتهم الخاصة.

وتستمر منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية، إلى 25 أغسطس/آب المقبل، وأحيا المطرب ماجد المهندس، الجمعة، حفلاً فنيًا ضمن سلسلة الفعاليات الفنية المرافقة لها.

وكان المهندس قد نشر في وقت سابق عبر حسابة الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو من تحضيراته للحفل.



