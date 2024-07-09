دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دون أن يذكر اسمها، طمأن محمد شقيق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، محبيها على صحتها، بعد تصاعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب، وطلب الدعاء لها في تدوينة نشرها الإثنين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقال محمد عبدالوهاب: "هي بخير، وفي أمان، ادعوا لها تبقى قوية، وتعدي، وتنسى كل ده، وترجع تاني أحسن من الأول."

وأتت تدوينة شقيق شيرين رغم تصاعد الخلافات الأخيرة بينهما، بسبب تسريب صوتي لحسام حبيب، زعم فيه قيام محمد بالتنازل عن حسابات رسمية لها على مواقع التواصل، لصالح الشركات دون علمها، وأيدت الفنانة المصرية وقتها كلام حبيب في تصريحات إعلامية، ونفت الشركة المعنية لاحقاً صحة هذا الادعاء.

وبالعودة لتطورات حالة شيرين الصحية، نفي محاميها ياسر قنطوش في تصريحاتٍ إعلامية، خبر نقلها إلى أحد المشافي، لتلقي العلاج من أثار الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

كما أعلن قنطوش في بيان صحفي، سابق، التقدم ببلاغ ضد من سرب فيديو لشيرين عبد الوهاب، لم يتسن لـ CNN التأكد من صحته، تبدو فيه الفنانة المصرية في حالة غضب شديد، وتقوم بتحطيم ما قيل أنه الاستوديو موضوع الخلاف بينها وبين وحسام حبيب.

وتصدرت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب "الترند" خلال الأيام الأخيرة، بسبب أزمة جديدة لها مع حسام حبيب، وسط أنباء متضاربة حول حقيقة ما حدث، ففي حين تقدمت شيرين ببلاغ رسمي ضد حسام تزعم فيه الاعتداء عليها بالضرب، خرج الأخير في تصريحات إعلامية يدعي فيها أنه تدخل لحماية ابنتها منها، وزعم أن الابنة تعرضت لأذى كبير من والدتها.

ولازالت التحقيقات مستمرة في الواقعة، بحسب ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، وعبر العديد من محبي شيرين وزملائها في الوسط الفني المصري عن قلقهم الكبير بسبب الوضع الخطير الذي وصلت إليه.