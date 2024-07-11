نجمة موسيقى الـ"كي-بوب" جيني تعتذر من موظفة لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--اعتذرت جيني كيم، المغنية في فرقة "بلاك بينك" الكورية، بعد أن أثار مقطع فيديو لها وهي تدخن السجائر الإلكترونية في الداخل ردود فعل عنيفة، في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وفقًا لقناة JTBC الإخبارية التابعة لشبكة CNN، قامت النجمة البالغة من العمر 28 عامًا بتحميل مقطع فيديو على قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، يتضمن لقطات لها وهي تدخن السجائر الإلكترونية في غرفة، أثناء تصفيف شعرها ومكياجها، وبدا المصففون قريبين جدًا من وجهها، وهي تنفث الدخان.

وعلى الرغم من إزالة اللقطات من قناة كيم، إلا أن مقطعًا لها وهي تُدخن انتشر عبر الإنترنت، ما تسبب بانتقاداتٍ لها من محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن خيبة أملهم بسبب قيامها بتدخين السجائر الإلكترونية، خاصة في غرفة مغلقة، وبالقرب من أشخاص آخرين، بينما دعمها معجبون آخرون معتبرين التدخين "خيارًا شخصيًا".

ونشرت الشركة التي أعمال نجمة "الكي-بوب" اعتذارها، في تدوينةٍ على منصة إكس، جاء فيها: "تعترف جيني وتأسف بشدة لخطئها المتمثل في تدخين السجائر الإلكترونية في الداخل، والتسبب في إزعاج الموظفين".

وتابعت: "لقد اعتذرت شخصيًا للموظفين الموجودين في الموقع"، وأضافت: "نعتذر لمعجبيها الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب هذا الحادث، ونأمل أن نمنع تكرار ذلك في المستقبل".

ويواجه نجوم "الكي-بوب" باستمرار، تدقيقًا هائلاً تحت الأضواء في كوريا الجنوبية.

