سحب الجزء الثاني من فيلم "Horizon" لكيفن كوستنر من جدول عروض أغسطس

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سحب الجزء الثاني من فيلم "Horizon" لكيفن كوستنر من جدول عروض أغسطس
Credit: New Line Cinema/Territory Pictures Entertainment/Warner Bros. Pictures

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تأجيل الفيلم القادم من سلسلة الأفلام الغربية لكيفن كوستنر، حيث كان من المقرر عرض الجزء الثاني من فيلم "Horizon: An American Saga" المعروض حاليًا في دور العرض، في دور العرض في 16 آب/ أغسطس المقبل.

وذلك بحسب ما أكد المتحدث باسم شركة الإنتاج " New Line Cinema" لشبكة CNN ، الأربعاء، وقال إن السبب وراء التأجيل: "منح الجماهير فرصة أكبر لاكتشاف الجزء الأول من Horizon خلال الأسابيع المقبلة."

وبدأ عرض الجزء الأول في في 28 حزيران/ يونيو الماضي، وحقق الفيلم أقل من 23.5 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، حتى الآن.

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وهو جزء من مشروع شغوف لكوستنر، الذي شارك في كتابة وإنتاج وإخراج الفيلم الملحمي، الذي تدور أحداثه في وقت قريب من الحرب الأهلية الأمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة CNN أجريت قبل إصدار الجزء الأول، قال كيفن كوستنر الحائز على جائزة الأوسكار إنه: "كان يحاول إنتاج الفيلم منذ عقود، ولم يكن لديه أي مخاوف من توقيت العرض، والأجزاء المتعددة."

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وبحسب ما ورد أنفق كوستنر 38 مليون دولار من أمواله الخاصة في المشروع، وأكد لشبكة CNN أنه كان يصور فيلمًا ثالثًا ضمن سلسلة من أربعة أفلام مخطط لها.

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