دبي، الإمارا العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع ابنتها الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

الصورة المتداولة نشرتها الملكة رانيا على صفحتها بمنصة انستغرام قائلة بتعليق: "الغوالي.. العائلة"، مثيرة تفاعلا أبرز فيه بعض النشطاء ملامح السعادة والاستمتاع العائلي في الصورة وآخرون علقوا بالدعاء لحفظ العائلة في حين ذهب آخرون لإرفاق الصورة بأغان عن الجمال.

ويذكر أن الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تزوجت من جميل ألكساندر ترميوتس، في مارس/ آذار 2023.

وحضر حفل زفافها الذي أقيم في "بيت الأردن"، العديد من الشخصيات البارزة عربيًا، وعالميًا.