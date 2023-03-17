تفاعل على فيديو للأميرة الأردنية إيمان وزوجها في البتراء

"بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس".. الملكة رانيا تنشر مقطع فيديو بعد إعلان موعد عقد قران الأميرة إيمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وزوجها، جميل ألكساندر ترميوتس في مدينة البتراء التاريخية جنوب المملكة.

ونشرت قناة المملكة في الأردن مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام.

وشهد الأردن حفل زفاف الأميرة إيمان، وجميل ألكساندر، في الـ12 من مارس/ آذار الجاري بحضور العديد من الشخصيات البارزة، جذبت فيها السعودية، رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، الأنظار بفستان أصفر اللون تميز ببساطته.

وظهرت شقيقة العروس، الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، بثوبٍ بنفسجي اللون تزيّن بحزامٍ مرصّع، وشمل الحضور أيضًا انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وابنتها آية التي ارتدت فستانا بنيًا غامق اللون بأكمام طويلة منسدلة.