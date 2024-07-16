دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد، الإثنين، لأول مرة عن انفصالها عن الفنان المصري أحمد فهمي، في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، قالت فيها إنها يمكن أن تمثل أمامه إذا كان "الدور حلو"، ووصفته بالـ "زميل، لكن مش صاحب قوي."

وكشفت هنا أن مرحلة الانفصال استغرقت فترة من الزمن، خاصةً أنها شخصية كان من الصعب تخيل فكرة الطلاق، لكن حدثت أمور مهدت لطلاقها على مدى 8 أشهر، مما سهل عليها تقبل الفكرة، وعن إحساسها بعد الانفصال، قالت: "كنت متوقعة إني حتدايق، بس منزلتش دمعة" بحسب تعبيرها.

وحول أسباب الانفصال، تحدثت هنا الزاهد عن صورة وردية عن العائلة والزواج كانت تتخيلها قبل الارتباط، خاصةً أنها تحب الأطفال جدًا، لكن الواقع لم يكن كذلك، بل عكس ما كانت تحلم به بحسب تعبيرها.

وأضافت أنها كانت تتعامل مع الآخرين "بحسن نية"، واكتشفت أن الزواج "مش بس راجل وست بس"، بل بما معناه "عائلة كاملة"، وأوضحت أنها تعلمت كثيراً من هذه التجربة، ولو عاد بها الزمن لن أقول "يا ريتني ما دخلتش التجربة دي".

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت انفصالها عن أحمد فهمي، أواخر العام 2023، بعد 4 سنوات من الزواج.

وعمّا تغير في شخصيتها خلال السنوات الماضية، أجابت هنا على سؤال إسعاد يونس: أنها كانت تتبع قلبها، وتعاند مَن حولها، لكنها أصبحت الآن أكثر عقلانية، ولم تعد على سجيتيها مع الآخرين كما السابق، "عشان اتقرصت من ناس كتير" بحسب تعبيرها.

وعبرت هنا الزاهد عن احتياجها لوالدها، وتحدثت بتأثر عن علاقتها به، حيث ترك انفصال والديها حينما كانت بعمر 12 عامًا، أثراً كبيراً على شخصيتها، كما تحدثت عن علاقتها الوثيقة بعائلتها، وخاصة والدتها، وصدمتها الكبيرة، ولحظة انكسارها حينما علمت بمرض أمها، التي أخذت بالتعافي مؤخراً.

ولم تخل مقابلة الفنانة المصرية هنا الزاهد مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، من الأحاديث الطريفة عن "شقاوة الطفولة"، وعلاقتها بأُختيها، وإعجابها بالفنان تامر حسني منذ الطفولة، وإصرار الأخير على خوضها تجربة الغناء معه في فيلم "بحبك"، وتحدثت هنا عن هذه التجربة التي لم تكتمل، وردة فعل تامر بطريقةٍ كوميدية.



