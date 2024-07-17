دافعت عنه رغم استياء الجمهور.. شاهد ما فعلته المغنية أديل لتترك هذا المعجب يتوقف عن التنفس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في خبر صادمٍ لمعجبيها حول العالم، أعلنت المغنية أديل أنها ستأخذ "استراحة كبيرة" من المشهد الموسيقي، حسبما أعلنت في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية، مؤخرًا، قالت فيها: "خزانتي فارغة تمامًا في الوقت الحالي".

وأضافت: "ليس لدي أي خطط لموسيقى جديدة على الإطلاق..، أريد استراحة كبيرة بعد ذلك، وأعتقد أنني أريد القيام بأشياء إبداعية أخرى، لفترة قصيرة فقط".

وليس ذلك فحسب، بل كشفت المغنية البريطانية أيضًا، أنها تخطط لـ "الابتعاد عن دائرة الضوء"، عندما تنتهي مسيرتها.

وتحدثت أديل أيضًا عن شعورها إزاء كونها المشاهير، قائلة: "لا أحب أن أكون مشهورة.. أحب أن أتمكن من تأليف الموسيقى طوال الوقت".

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وسبق أن انسحبت أديل من الساحة الموسيقية لتجديد إبداعها، حيث تم إصدار ألبومها الأول "19" في عام 2008، وأتى ألبومها الثاني "21" الذي نال استحسان النقاد بعد ثلاث سنوات.

واستغرق الأمر أربع سنوات أخرى قبل إصدار ألبومها الثالث "25" في عام 2015. وصدر ألبومها الرابع "30" في عام 2021.

وهذا يذكر بما صرحت به سابقًا لمجلة "رولينغ ستون" في عام 2015: "مسيرتي المهنية ليست حياتي.. إنها هوايتي".

