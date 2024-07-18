دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن موعد تشييع جثمان الفنان المصري تامر ضيائي، بعد صلاة عصر، الخميس، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وذلك بعد يوم على وفاته عن عمر يناهز الـ 50 عامًا.

وذكرت "الأهرام"، أن الفنان المصري توفي "بعد صراع طويل مع المرض استمر لأشهر عديدة"، وذلك بعد فترة من خبر نشرته أواخر نيسان/ أبريل الماضي، عن مروره بوعكة صحية "أدت إلى إصابته بجلطة مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى".

وانتشر خبر وفاة ضيائي على نطاق واسع، الأربعاء، بعد "مشاجرة" بينه وبين أحد أفراد الأمن في مستشفى أورام الثدي بـ"التجمع"، وهو أحد المستشفيات التابعة للمعهد القومي للأورام، بينما كان يرافق الراحل زوجته لتلقي العلاج الكيميائي في المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن "التحقيقات الأولية في ملابسات وفاة الفنان تامر ضيائي على بوابة مستشفى السرطان في التجمع، بينت أنه تعرض لهبوط حاد، وتوفى على بوابة المستشفى بعد مشاجرة مع أحد أفراد الأمن".

وأصدر المعهد القومي للأورام، الذي يتبع له المستشفى بيانًا حول ملابسات وفاة الفنان الراحل، نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، نفى فيه نقلاً عن عماد شاش مدير مستشفى أورام الثدي "صحة الأنباء التي تداولتها بعض الصحف، والمواقع الالكترونية بخصوص وفاه أحد المواطنين بالمستشفى".

وأوضح البيان نقلاً عن مدير المستشفى: "أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم (الأربعاء)، وأثناء تواجد السيد تامر أحمد ضيائي علي في قاعة انتظار المرضى في العيادات الخارجية لمستشفى الثدي بالتجمع مرافقا لزوجته المريضة، فوجئنا به يحاول دخول عيادات الكشف بالقوة، ودون انتظار رقم الدور المقرر للمريضة طبقا للنظام الرقمي المعتمد لدخول المرضي للعيادات، فقام أحد أفراد أمن المستشفى بإخباره أن هذا الأمر لا يجوز لعدم حلول دور المريضة، ولوجود مرضى سيدات تقوم بالكشف".

وأضاف: "أثناء منعه انفعل السيد تامر ضيائي انفعالًا شديداً، وقام بالتعدي على فرد الأمن باللفظ، والقول، والتعدي بالأيدي أمام المرضى، والمرافقين الذين قاموا بالتدخل لحل المشكلة على الفور".

ونفى البيان حدوث"أي نوع من الاعتداء من أفراد الأمن عليه لفظيًا أو جسديًا، حيث التزموا الهدوء طبقًا لما تم التيقن منه من مشاهدة كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، وتم تفريغ محتويات هذه الكاميرات، وتسليمها لسلطات التحقيق المختصة".

وحول ملابسات وفاة الفنان الراحل، تابع البيان: "أثناء توجه السيد تامر لاستراحة الانتظار بعد تهدئته، سقط مغشيًا عليه بصورة مفاجئة، وبدون سبب خارجي (كما يتضح من خلال كاميرات المراقبة)، وتم استدعاء طبيب الرعاية المركزة على الفور الذي لاحظ عدم وجود أي نبض للمريض، وقام بعمل الإسعافات الاولية اللازمة له، وعمل إنعاش قلبي ورئوي فوري له، وذلك لمدة ساعتين دون جدوى، وأثناء فحصه لم يثبت وجود أي إصابات ظاهرية."

وتتابع نقابة المهن التمثيلية في مصر سير التحقيق في وفاة الفنان تامر ضيائي، الذي لايزال خبر رحيله متفاعلاً على منصات التواصل، وقد تداول متابعون تدوينة نشرها، عبر صفحته على فيسبوك، كتب فيها وصيته، في شهر أيار/ مايو الماضي.