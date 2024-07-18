دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين ين عبدالله الثاني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في حديث أجرته خلال مرافقتها لزوجها في زيارة لمقر شركة أردنية.

ونشرت قناة المملكة الأردنية الرسمية مقطع الفيديو المتداول والذي نشره ولي العهد عبر خاصية "الستوري" على صفحته بمنصة "انستغرام" وتقول الأميرة رجوة فيه: "أنا الانميشن كان شي دايما كنت حاب اتعلمه.. بس ما عرفت عليه.." وذلك في زيارة مقر شركة "ديجيتالز" المتخصصة بالإنتاج الفني للرسوم المتحركة.

وأبرز نشطاء كذلك الفستان الذي كانت الأميرة رجوة ترتديه وسط تكهنات نوع العلامة التجارية "الماركة" وإن كان مريحا في فترة حملها الأخيرة إذ سبق وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ولي العهد وزوجته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الجاري.

وتلقت رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتقن رجوة اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى جانب لغتها العربية الأم ومن هواياتها ركوب الخيل والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.