الأردن.. تحدث الأميرة رجوة باللهجة السعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو متداول تُسمع فيه وهي تتكلم باللهجة السعودية.

ونشرت قناة المملكة الأردنية الرسمية مقطع الفيديو المتداول والذي نشره ولي العهد عبر خاصية "الستوري" على صفحته بمنصة "انستغرام" وتقول الأميرة رجوة فيه: "أنا الانميشن كان شي دايما كنت حاب اتعلمه.. بس ما عرفت عليه.." وذلك في زيارة مقر شركة "ديجيتالز" المتخصصة بالإنتاج الفني للرسوم المتحركة.

يذكر أن الأمير رجوة وُلدت في الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، ووالدتها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وتعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار وكان أمراء العطار من ال سيف، واستمر استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.

وتلقت رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتقن رجوة اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى جانب لغتها العربية الأم ومن هواياتها ركوب الخيل والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.