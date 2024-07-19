دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لايزال التفاعل مستمراً، مع الحفل الجماهيري الذي أحيته المغنية اللبنانية إليسا، في مهرجان "أعياد بيروت"، الخميس، وإلى جانب ردود الفعل الإيجابية، هناك من انتقد أسلوب خلع حذائها على المسرح مستعينةً بمساعدها.

وعبرت إليسا عن سعادتها بنجاح الحفل وتوجهت للجمهور بالشكر، في تدوينةٍ لها على منصة "إكس"، قالت فيها: "بيروت، لقد ملأت قلبي بالسعادة الليلة الماضية! إن رؤيتكم جميعًا والشعور بطاقتكم كان أمرًا لا يصدق حقًا.. شكرا لجعلها لا تنسى".

وأسعدت إليسا جمهورها، بمختاراتٍ من أغانيها الناجحة، ورقصت، إلى أن نال منها التعب، فاستأذنت الجمهور بخلع حذائها، واستعانت بمساعدها للقيام بذلك، وأثار أسلوبها في خلع الحذاء على المسرح انقسامًا في الآراء، بين منتقدٍ، ومدافعٍ عن عفويتها.

وأعادت إليسا مشاركة عدد من التدوينات التي تحدثت عن أصداء الحفل الإيجابية عموماً، ولقطة خلع الحذاء التي أثارت الجدل، وعلقت على إحداها مستعينة بمطلع أغنية لنوال الزغبي: " ولا بهمني أبدأ منهم !إيه يعني أكون حلوة بعينهم!".



