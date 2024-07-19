دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أحيا الفنان التونسي لطفي بوشناق، أولى حفلات الدورة الـ58 من مهرجان قرطاج الدولي، في تونس، الخميس، بعرضٍ يحتفي بمسيرته الفنية الممتدة منذ 5 عقود، غنى فيه لمدة 3 ساعات، وسط حضور ضخم، وتفاعل كبير من الجمهور.

وكان العرض الذي حمل عنوان "عايش لغناياتي"، من إخراج ابنه عبد الحميد بوشناق، وشارك فيه عددٌ من الفنانين التونسيين، والفنانة اللبنانية ميشلين خليفة، وغنت مع لطفي "العين اللي ما تشوفكشي" للفنان التونسي الراحل الصادق ثريا.

وأطل لطفي بوشناق على جمهور مهرجان قرطاج، في إحدى فقرات العرض بربطة عنق مستوحاة الكوفية الفلسطينية، وكرمه في ختامه منصف بوكثير الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية في تونس.

ويحتفي مهرجان قرطاج الدولي، هذا العام بمرور 60 عامَا على انطلاقته، وتمتد فعالياته إلى 17 آب/ أغسطس المقبل.



