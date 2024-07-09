دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة المنظمة للدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي للموسيقى عن فعالياته المرتقبة في تونس، خلال الفترة الممتدة بين 18 تموز/ يوليو الجاري إلى 17 آب أغسطس المقبل، وسُتحيي أصالة حفل الختام بعد غياب سنوات طويلة عن الحدث الفني.

ويفتتح الفنان التونسي لطفي بوشناق، عروض مهرجان قرطاج الدولي هذا العام، بعرضٍ عنوانه "عايش لغناياتي"، من رؤية نجله المخرج عبد الحميد بوشناق، ويكرم فيه مسيرة والده الممتدة لأكثر من 5 عقود.

وإلى جانب عودة أصالة للوقوف على خشبة مسرح "قرطاج" الأثري بعد غياب سنوات طويلة، يعود الفنان اللبناني وائل كفوري للمشاركة في المهرجان، في حفل سيحييه في 19 يوليو/ تموز. وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان على فيسبوك، عن إقبال كبير على تذاكر الحفلين.

كما يحيي حفلات مهرجان قرطاج: الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانين المصريين آمال ماهر، وحمزة نمرة، والفنانين التونسيين زياد غرسة، ونجاة عطية، والمغربي أمين بودشارد.

ويشارك في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي الـ 58، فنانون من 11 بلدًا، يقدمون 18 عرضًا فنيًا، من بينها سهرة "فلامينكو" مع الراقصة الإسبانية Sara Baras، و"أوبرا كارمن"، ومسرحية "Big Bossa " لوجيهة الجندوبي.