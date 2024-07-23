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ترشح هاريس للرئاسة الأمريكية يعيد إلى الأذهان تنبؤات مسلسل "عائلة سمبسون" المثيرة للجدل

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ترشح هاريس للرئاسة الأمريكية يعيد إلى الأذهان تنبؤات مسلسل "عائلة سمبسون" المثيرة للجدل
تصوير: Kevin Lamarque/Reuters/The Simpsons™ And ©2000 Tcffc All Rights Reserved

(CNN)--مع بدء كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، حملتها للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، عاد إلى الأذهان حلقة من سلسلة "عائلة سمبسون" الشهيرة، صدرت في العام 2000، ظهرت فيها ليزا سيمبسون كأول رئيسة للولايات المتحدة.

وكانت ليزا ترتدي في الحلقة التي حملت عنوان  Bart to the Future زيًا مشابهًا بشكل مُلفت للزي الذي ارتدته كامالا هاريس، في حفل تنصيبها عام 2021،  كأول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، بما في ذلك إكسسواراتها.

وأصبحت ليزا سيمبسون رئيسة في تلك الحلقة، بعد الرئيس ترامب، أي قبل 16 عامًا من انتخابه فعليًا.

وعلق آل جان، أحد أشهر كتاب مسلسل "عائلة سمبسون"، على ذلك التشابه في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" في ذلك الوقت، قال فيها: "تنبؤ عائلة سمبسون.. أنا فخور بأن أكون جزءًا منه".

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وهذه ليست المرة الأولى التي تقترب فيها تنبؤات مسلسل "عائلة سمبسون" من الواقع السياسي والاجتماعي الأمريكي المعاصر، حيث سبق أن تنبأ بترشح الرئيس دونالد ترامب، وظهور الساعات الذكية، وعرض موسيقي للمغنية الأمريكية ليدي غاغا وهي تطير في الهواء، ومهاجمة نمر لمدربه في عرض سيرك، وغير ذلك من التنبؤات التي يمكن أن تجعل من المسلسل "نوستراداموس" العصر الحديث.

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