بالأرقام.. فرص كامالا هاريس في هزيمة ترامب والوصول إلى رئاسة أمريكا

انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الرئاسة، ويبدو أن كامالا هاريس ستتنافس بدلًا منه.

السؤال الكبير هو: هل يمكنها ضمان الترشح عن الحزب الديمقراطي وبعدها المضي قدمًا بهزيمة دونالد ترامب في الخريف؟

الترشح عن الحزب الديمقراطي:

لنبدأ أولًا بالترشح عن الحزب الديمقراطي. تبيّن أن 76٪ من الديمقراطيين عبر البلاد يقولون إنهم راضون بحصول هاريس على الترشيح، لذا يبدو أنها المرشح الديمقراطي المرجح.

وفيما وراء الناخبين، حصلت هاريس على حصة كبيرة من التأييد حتى الآن، وتبين أنه فيما يتعلق بالترشيح الرئاسي، فإن الشخص الذي يحصل على 50٪ على الأقل من التأييد يفوز عادة بالترشيح في حزبه.

الانتخابات الرئاسية العامة:

لنضع الانتخابات التمهيدية جانبًا للحظة ولنتحدث عن الانتخابات العامة. هل يمكن لكامالا هاريس هزيمة دونالد ترامب؟

عند النظر إلى معدلات استطلاعات الرأي من عام 2024، لا يمكنها أن تؤدي بشكل أسوأ من بايدن الذي لم يتقدم في أي يوم خلال العام ضد الرئيس الأمريكي السابق.

وبالفعل، عندما ننظر إلى تصنيفات التأييد الصافية، المؤيدة ناقص غير المؤيدة، في استطلاع أجرته ABC News/IPSOS بعد المؤتمر الوطني الجمهوري، نرى أنه في حين أن هاريس ليست محبوبة تمامًا، إلا أنها تأتي بتصنيف تأييد صافٍ يساوي سالب 11 نقطة.

كان ذلك في الواقع متعادلاً مع دونالد ترامب، وكلاهما كان أفضل بكثير من جو بايدن، الذي جاء بتصنيف تأييد صافٍ يساوي سالب 23 نقطة.

بالطبع، تُربح الانتخابات في نهاية المطاف في الولايات الرئيسية المتأرجحة.

وفي حين أننا لا نملك أي استطلاعات منهم بعد المؤتمر الوطني الجمهوري منهم، إلا أننا نعلم أنه في استطلاع ما قبل المؤتمر الوطني الجمهوري لصحيفة نيويورك تايمز وسيينا، بدا أن هاريس كانت أفضل قليلاً من جو بايدن.

لقد كانت متأخرة بنقطة واحدة فقط عن ترامب في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، وهذا ضمن هامش الخطأ، بينما كان أداء بايدن أسوأ إلى حد ما، حيث انخفض بثلاث نقاط عن دونالد ترامب في نفس استطلاع صحيفة نيويورك تايمز وسيينا.

قد لا يبدو هذا فرقًا كبيرًا، لكن تذكروا أن الانتخابات في الولايات المتحدة تحددها أضيق الهوامش.

قد تتمكن هاريس أيضًا من إعادة بعض الولايات إلى مكانها، التي لم يبد أن جو بايدن تنافسي فيها بشكل خاص هذه المرة، ولايات مثل أريزونا وجورجيا ونيفادا، التي تميل إلى أن يكون لديها سكان أصغر سنًا وأكثر تنوعًا.



